L’Ascot resta aperta sino a fine gennaio «Dopo? Un’incognita» 

A gennaio l’ambulatorio dell’Ascot di Villasor dovrebbe rimanere aperto, ma per i mesi successivi non c’è alcuna garanzia per i pazienti che non hanno il medico di base. Oggi gli ultimi appuntamenti prima dell’anno nuovo, in attesa di scoprire cosa riserverà il 2026 sul fronte dell’assistenza territoriale nel paese dove in pratica mancano due dottori. Villasor fino a poco più di un anno fa poteva contare su quattro medici, poi il trasferimento del dottor Elles e ora l’assenza del dottor Pisanu hanno mandato in tilt il sistema: file lunghissime per riuscire a vedere i medici rimasti e turni massacranti per i dottori ancora operativi.

All’inizio di dicembre la buona notizia dell’attivazione dell’Ascot ha permesso di sopperire a una situazione che rimane comunque critica. «Bisogna ricordare che Villasor attende due medici di base, non uno», spiega il sindaco Massimo Pinna. Teoricamente, dalle informazioni disponibili, l’assenza del dottor Pisanu si risolverà domani, e intanto almeno a gennaio l’Ascot rimarrà attiva. «Settimanalmente dovrebbero essere garantite altre quattro ore nel primo mese dell’anno. Dopo si vedrà», sottolinea il sindaco. «Spero che con il nuovo anno arrivi anche un po’ di chiarezza, specie per i cittadini. Rimarrà l’Ascot? Riavremo il quarto medico di base? Per ora non abbiamo risposte».

