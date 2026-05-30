VaiOnline
Sardara.
31 maggio 2026 alle 00:29

«Lascio i pazienti, troppa burocrazia» 

La dottoressa Luisa Vinci va in pensione: 1.500 persone senza assistenza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Lasciare i pazienti non è stato facile. Ahimè, la stanchezza ha vinto, tutta colpa della burocrazia». Lo dice con sofferenza, e si sente, la dottoressa Luisa Vinci, punto di riferimento a Sardara per 1.500 pazienti, da domani senza medico. Nata a Furtei a novembre del 1956, dopo 27 anni nella medicina generale della cittadina termale, prima come guardia medica poi come medico di famiglia, sabato ha chiuso l’ambulatorio, in viale dei Platani. La sala d’attesa piena come ormai da giorni, persone fuori in fila dalle 6. La pazienza dell’attesa fino alle 9 solo per l’incertezza del futuro. I più lo dicono e lo ripetono: «Almeno facciamo la provvista, le ricette per le medicine. Non si sono degnati di una comunicazione ufficiale, giusto per sapere cosa ci aspetta. La sanità è malata, ma a soffrire di più siamo noi».

La comunicazione

Situazione che Vinci conosce perfettamente da alcuni mesi, da quando ha comunicato il pensionamento. In tanti le hanno chiesto: «Dottoressa, lei sta preparando i pacchi, noi saremo obbligati a fare le valigie. Qui non ci sono medici, dove andremo?». Puntuale la risposta, senza certezze. «Non ho potuto dare indicazioni. Ho detto loro solo che l’Azienda sanitaria avrebbe provveduto a indicare l’elenco dei medici disponibili o in alternativa altre soluzioni».

Il carico insostenibile

Dal suo racconto traspare l’amarezza per una scelta, la sua, obbligata. «A novembre», dice, «compio 70 anni, l’età della pensione. Avrei potuto proseguire per altri sei mesi. Con tutta la buona volontà, so di non potercela fare. Non sono tanto le visite a casa dei malati e neppure le ore passate in ambulatorio. Il carico di lavoro e la burocrazia che non aiutano, sabati, domeniche e serate intere alle prese con la piattaforma online, tra l’altro lenta, per spedire le ricette e preparare certificati. Tutto questo in qualche modo ha alimentato la stanchezza. E poi, lo ammetto, l’età che si fa sentire». Con un pizzico di commozione aggiunge: «Dispiace che a volte abbia dato l’impressione di una persona severa, poco disponibile, un po’ scontrosa. Una cosa è certa: una volta dentro la stanza delle visite ho trattato tutti con rispetto, senza elemosinare il tempo necessario». E ora, da “grande” cosa farà? «Intanto un periodo di riposo. La nostalgia della medicina? Chissà. Potrebbe».

L’avviso agli assistiti

Dalla direzione della Asl fanno sapere che, «Dal 1° giugno, gli assistiti della Vinci potranno procedere alla scelta di un nuovo medico. Le uniche dottoresse disponibili sono a Pabillonis, Francesca Lai ed Eleonora Maccioni. Gli interessati sono invitati a effettuare tempestivamente la scelta, secondo le modalità previste dalla Asl. In attesa del completamento delle operazioni, a supporto dei cittadini, da mercoledì 3 verrà aperto l’ambulatorio Asap, presso la sede della guardia medica di Sardara». Questi gli orari: lunedì 14.30-19.30; martedì 8-11; mercoledì 9-14; giovedì 14.30 -19.30; venerdì 9-14.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Una parte del Consiglio insiste per stanziare i fondi e abbattere l’imposta nei mesi invernali

Caso Ryanair, è scontro politico Sul taglio delle tasse deciderà l’Aula

Pittalis (FI): lo stop di Todde danneggia tutta l’Isola Agus (Progressisti): alla Regione richieste irragionevoli  
Roberto Murgia
L’intervista

«Cos’è l’eleganza? La dignità dei miei nonni»

Vita da supermanager: dalla pubblicità alla Fiat, dall’editoria alla moda. «La fortuna di avere capi che ti stimano» 
Lorenzo Paolini
Mobilità

Sulle strade dell’Isola 110 morti all’anno: dato peggiore d’Italia

Mentre l’Ue chiede di ridurre le vittime in Sardegna numeri sempre più gravi 
Umberto Zedda
Falconi (Anci): piena disponibilità, il problema non è dare ospitalità ma trovare chi voglia trasferirsi nei nostri paesi

Todde ai sindaci: trovate alloggi per i medici

Lettera-appello della presidente ai Comuni in vista dell’apertura delle case di comunità 
Cristina Cossu
Amministrative 2026

Elmas al voto anticipato Fois contro Orrù, resa dei conti a sinistra

L’ex sindaca cerca la riconferma  contro il medico sostenuto anche dal Pd 
Sara Saiu
La visita

Conte lancia la sfida (solitaria) a Meloni

Il leader glissa sul Campo largo. «Il Pnrr? I soldi li abbiamo trovati noi» 
Antonio Masala
Storie di sport

Le medaglie di Udella Jr: «Pugilato? No, grazie Meglio il braccio di ferro»

A 18 anni Francesco ha già vinto tre ori nelle “prove di forza” 
Massimiliano Rais