L’archivio diventa digitale 

Il Comune di Uta ha ottenuto un finanziamento dalla Regione di circa 45 mila euro che consentirà la digitalizzazione dell’archivio cartaceo consentendo una maggior efficienza del servizio ai cittadini.

Nel corso dell'anno potranno essere gestiti migliaia di documenti, oggi reperibili solo in formato cartaceo, evitando oltre alla perdita di tempo durante la trattazione delle pratiche, anche il rischio di un loro deperimento.

«La transizione digitale è fondamentale per poter far progredire la qualità del servizio per cittadini e professionisti», dice il sindaco Giacomo Porcu. «Un ambito importante potrebbe essere quello degli archivi dell'edilizia, consentendo la visione dei documenti in tempo reale e certo, come oggi accade per numerosi atti di delibera e determinazioni». (l. e.)

