VaiOnline
Uta.
16 gennaio 2026 alle 00:36

L’archivio diventa digitale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Comune di Uta ha ottenuto un finanziamento dalla Regione di circa 45 mila euro che consentirà la digitalizzazione dell’archivio cartaceo consentendo una maggior efficienza del servizio ai cittadini.

Nel corso dell'anno potranno essere gestiti migliaia di documenti, oggi reperibili solo in formato cartaceo, evitando oltre alla perdita di tempo durante la trattazione delle pratiche, anche il rischio di un loro deperimento.

«La transizione digitale è fondamentale per poter far progredire la qualità del servizio per cittadini e professionisti», dice il sindaco Giacomo Porcu. «Un ambito importante potrebbe essere quello degli archivi dell'edilizia, consentendo la visione dei documenti in tempo reale e certo, come oggi accade per numerosi atti di delibera e determinazioni». (l. e.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La cerimonia.

Aeroporto “Aga Khan”: la gratitudine di Olbia

l A. Carta, De Roberto
La sentenza

Nomine Asl, il Tar boccia la Giunta

I giudici: Sensi da reintegrare a Sassari, commissariamento illegittimo 
Roberto Murgia
Trasporti

Cessione di Sogaer, avanti contro tutti

La privatizzazione dello scalo di Cagliari: «Conclusione prevista nei prossimi mesi»  
Alessandra Carta
Il focus

«Bistecche e pesce, roba da ricchi»

L’inflazione corre e fra gli scaffali si cerca l’offerta migliore per risparmiare qualcosa 
Sara Marci
Il giuramento

Polizia, scuola in Sardegna per 150 nuovi agenti

Nei prossimi mesi saranno assegnati ai reparti, oltre cento le donne che hanno partecipato al corso 
Valeria Pinna
Viabilità

«Non si bloccherà il cantiere del ponte»

Ma dopo il sequestro della discarica il sindaco tuona: via quell’impresa 
Luigi Almiento
Il caso

Garante della privacy sotto inchiesta: corruzione e peculato

La Guardia di Finanza negli uffici: sequestrati documenti, telefoni e pc 
Il caso

Omicidio Cella, condanne dopo 30 anni

Secondo i giudici la segretaria fu uccisa per gelosia da Anna Lucia Cecere 