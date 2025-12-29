VaiOnline
San Gavino.
30 dicembre 2025 alle 00:33

L’amministrazione comunale scommette sul carnevale 

Mancano meno di due mesi alla prossima edizione del carnevale sangavinese, la 40esima, e già fervono i preparativi per dare vita ai carri allegorici, che sfileranno domenica 15 febbraio nelle vie del paese insieme a realizzazioni provenienti da tutta la Sardegna.

I maestri della cartapesta lavorano notte e giorno da settimane per dar vita ad opere artistiche con tantissime maschere al seguito. Per l’assessore alla cultura Riccardo Pinna il carnevale sangavinese segna un traguardo importante. «È la 40esima edizione di una manifestazione che appartiene profondamente alla nostra comunità e ha fatto scuola nel territorio. Dopo l’edizione record dello scorso anno, dalla quale abbiamo anche saputo leggere con onestà alcune criticità, abbiamo scelto di fare un ulteriore sforzo, investendo 40mila euro per migliorare qualità, organizzazione e sicurezza. Il nostro Carnevale vive grazie ai carristi, ai maestri cartapestai, ai gruppi e alle maschere singole: per questo confermiamo con convinzione il premio Kikki Pilloni, dedicato a una grande figura del carnevale sangavinese».

Così ci sarà la grande sfilata della domenica, tutti gli appuntamenti del giovedì grasso: dal carnevale delle scuole a quello dei bambini e diocesano mentre il martedì grasso si svolgerà il carnevale delle famiglie. «Attraverso la partecipazione delle tante associazioni cittadine, in primis la Pro Loco – aggiunge l’assessore Riccardo Pinna - investiamo nel divertimento, nell'allegria e nella sicurezza, perché il carnevale sia sempre più una festa inclusiva, condivisa e all’altezza della sua storia». (g. pit.)

