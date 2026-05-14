Laboratori, lezioni e giochi nel villaggio della Guardia costiera 

L’appuntamento, per tutti, è a partire dalla metà della prossima settimana sulla storica banchina della sede della Direzione Marittima di Cagliari quando, in occasione dell’Amercia’s Cup, prenderà vita il “Villaggio Guardia Costiera”, uno spazio immersivo e innovativo pensato per raccontare il mare attraverso i giovani, la tecnologia, la formazione e le eccellenze del territorio. Per tutta la durata dell’evento, la banchina si trasformerà in un luogo aperto al pubblico, alle scuole e ai media, dove saranno gli studenti i protagonisti delle attività, dell’accoglienza e delle esperienze proposte ai visitatori.

Grande attenzione sarà dedicata anche alle scuole e alle attività educational, grazie alla collaborazione con Protezione civile, l’Area marina protetta di Capo Carbonara, Forestas e Coldiretti, che coinvolgeranno i più giovani con laboratori, attività interattive e momenti dedicati all’educazione ambientale e alla sicurezza. Tra le esperienze più coinvolgenti, i visitatori potranno vivere attività immersive in realtà virtuale attraverso visori 3D, entrando virtualmente negli scenari operativi della Guardia Costiera e vivendo esperienze emozionali legate al mare e al soccorso.

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