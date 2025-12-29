VaiOnline
telecomando
30 dicembre 2025 alle 00:30

“La voce sarda” 

Il regista Filippo Martinez (nella foto) chiude stasera alle 21 questo ciclo de “La voce sarda” ricordando le prime pionieristiche produzioni realizzate per Videolina, con le quali si sperimentavano linguaggi nuovi, mai stereotipati.

Dalla nascita dei personaggi di Benito Urgu, a campagne pubblicitarie di grande successo e pluripremiate, la televisione di Martinez, arguta e fuori dagli schemi, ancora oggi insegna la grande differenza del fare con passione e del fare per marketing. Il programma, curato da Ambra Pintore con la regia di Beppe Passavanti, racconta personaggi e fatti storici della Sardegna documentati dall'archivio dell'emittente, a 50 anni dalla sua nascita.

