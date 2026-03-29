VaiOnline
Al Comunale.
30 marzo 2026 alle 01:10

la Villacidrese non demorde 

Passa in casa della Freccia P. Montis e resta in corsa per il primato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Freccia P. Montis 0

Villacidrese 1

Freccia Parte Montis (4-4-2) : Piras, Vargiu (37’ st Incani), An. Mereu, Muru, Atzori (27’ st N. Atzei), Girseni, Al. Mereu, Biancu (44’ st Frau), Chouachi, Mandis, Barrales (8’ st Cau). In panchina Margiani, E. Maccioni, Pia, Mureddu, C. Maccioni. Allenatore Boi.

Villacidrese (4-4-2) : Riccio, Pinna (42’ st Pintus), Caferri, Saias, Atzeni, Demurtas, Manca (31’ st Muscas), D. Mereu (33’ st Melis), Cappai (31’ st Cirronis), Paulis (42’ st Bellu), M. Atzei. In panchina Doneddu, Lussu, Figus, Agostinelli. Allenatore Mingioni.

Arbitro : Mattu di Oristano.

Rete : pt 30’ M. Atzei.

Note : ammoniti An. Mereu e Girseni. Recupero 1’ pt – 5’ st. Spettatori 150.

Mogoro. Con un gol messo a segno da Matteo Atzei nel primo tempo la Villacidrese batte a domicilio la Freccia Parte Montis e rimane in corsa per la promozione diretta, mantenendo la distanza invariata rispetto alle dirette concorrenti (-4 dalla capolista Guspini, -3 dal Terralba e -1 dal Castiadas). Per la Freccia uno stop dopo l’ennesima prestazione positiva: nella corsa salvezza la distanza dalla zona playout, ultimo posto utile occupato dall’Ovodda, resta di 3 lunghezze.

La prima vera occasione è per i padroni di casa, al 15’, con Muru che non riesce a capitalizzare. Risultato che si sblocca al 30’: sugli sviluppi di una lunga rimessa laterale si crea una mischia in area, risolta dalla zampata di Matteo Atzei. La risposta mogorese al 36’, con Chouachi che crossa basso per Barrales che arriva in ritardo.

Nella ripresa al 5’ Mandis si ritrova a tu per tu con Riccio ma Atzeni respinge la minaccia. Al 14’ è Chouachi a impegnare il portiere ospite con un potente diagonale deviato in corner. Ultimo quarto d’ora con la Freccia in avanti e la Villacidrese che cerca di colpire in contropiede sempre con Atzei, ma il risultato non cambia più.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Trump prepara l’invasione di terra

Il piano: settimane di operazioni mirate Negoziati in Pakistan per riaprire Hormuz 
Regione

Manovra, il paradosso dei soldi bloccati

La Giunta obbligata per legge a non utilizzare una parte delle risorse recuperate a Roma 
Alessandra Carta
Il convegno.

Smeriglio: «Ripartire dai sindaci»

Federica Lai
Festa fuori tempo

Sfilata in maschera dopo il lutto

Orani riparte con il Carnevale annullato per l’omicidio Pireddu 
Gianfranco Locci
Verso la Pasqua.

Desulo, le prioresse richiamano una grande folla

Giorgio Ignazio Onano
Il focus.

Punti di ristoro, segnali di vita

Rush finale per l’area di Monte Urpinu, attesa per i chioschi di Buoncammino 
Andrea Artizzu