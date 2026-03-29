la Villacidrese non demorde 

Freccia P. Montis 0
Villacidrese 1
Freccia Parte Montis (4-4-2) : Piras, Vargiu (37’ st Incani), An. Mereu, Muru, Atzori (27’ st N. Atzei), Girseni, Al. Mereu, Biancu (44’ st Frau), Chouachi, Mandis, Barrales (8’ st Cau). In panchina Margiani, E. Maccioni, Pia, Mureddu, C. Maccioni. Allenatore Boi.
Villacidrese (4-4-2) : Riccio, Pinna (42’ st Pintus), Caferri, Saias, Atzeni, Demurtas, Manca (31’ st Muscas), D. Mereu (33’ st Melis), Cappai (31’ st Cirronis), Paulis (42’ st Bellu), M. Atzei. In panchina Doneddu, Lussu, Figus, Agostinelli. Allenatore Mingioni.
Arbitro : Mattu di Oristano.
Rete : pt 30’ M. Atzei.
Note : ammoniti An. Mereu e Girseni. Recupero 1’ pt – 5’ st. Spettatori 150.
Mogoro. Con un gol messo a segno da Matteo Atzei nel primo tempo la Villacidrese batte a domicilio la Freccia Parte Montis e rimane in corsa per la promozione diretta, mantenendo la distanza invariata rispetto alle dirette concorrenti (-4 dalla capolista Guspini, -3 dal Terralba e -1 dal Castiadas). Per la Freccia uno stop dopo l’ennesima prestazione positiva: nella corsa salvezza la distanza dalla zona playout, ultimo posto utile occupato dall’Ovodda, resta di 3 lunghezze.
La prima vera occasione è per i padroni di casa, al 15’, con Muru che non riesce a capitalizzare. Risultato che si sblocca al 30’: sugli sviluppi di una lunga rimessa laterale si crea una mischia in area, risolta dalla zampata di Matteo Atzei. La risposta mogorese al 36’, con Chouachi che crossa basso per Barrales che arriva in ritardo.
Nella ripresa al 5’ Mandis si ritrova a tu per tu con Riccio ma Atzeni respinge la minaccia. Al 14’ è Chouachi a impegnare il portiere ospite con un potente diagonale deviato in corner. Ultimo quarto d’ora con la Freccia in avanti e la Villacidrese che cerca di colpire in contropiede sempre con Atzei, ma il risultato non cambia più.
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