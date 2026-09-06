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Serie C.
07 settembre 2026 alle 00:35

la torres sparisce davanti al grosseto 

Sassaresi lenti, mai in partita e dominati dalla squadra toscana neopromossa 

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Grosseto 2

Torres 0

Grosseto (4-2-2-1) : Marcu; Pitti, Ampollini, Brenna, Mannelli (30’ st Montini); Damiani, Andreoli; Fabri (21’ st Gaddini), Sabattini (30’ st Fiorani), Fiorini (40’ st Della Mora); Gori (40’ st Mastroianni). In panchina Cabella, Menicucci, Gallucci, Lorenzini, Gonnelli, Alfani, Fantacci, Ciraudo, Tosi, Lorenzelli. Allenatore Indiani.

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Berto, Antonelli, Nunziatini: Corsinelli (21’ st Masala), Brentan, Giorico (1’ st Bunino), Liviero; Pennington (35’ st Sanat), Di Stefano (21’ st Carboni); Scotto (21’ st Lunghi). In panchina Tirelli, Kebbeh, Sanat, Palazzo, Zanandrea. Allenatore Greco.

Arbitro : Faye di Brescia.

Reti : pt 39’ Ampollini; st 15’ Fabri.

Note : ammoniti Mannelli, Di Stefano, Pennington. Andreoli, Pitti. Spettatori 1.400.

Grosseto. Lenta e senza il regista Mastinu, la Torres passa un pomeriggio infernale ben oltre le elevate temperature. Il neopromosso Grosseto si impone 2-0 confermandosi squadra rivelazione, mentre i rossoblù rientrano ancora a mani vuote da una trasferta toscana.

Scelte limitate per il tecnico Alfonso Greco, privo di quattro giocatori: agli infortunati Sorrentino e Scaringi si sono aggiunti il regista Mastinu e l’esterno destrao Zecca. I sassaresi hanno provato a pressare e ridurre spazi e tempi agli avversari, tentando di ripartire in contropiede anche con lanci lunghi. Il Grosseto però mandava avanti ogni tanto anche i difensori per evitare gli accoppiamenti difensivi scontati. E soprattutto i giovani di Indiani erano decisamente più rapidi e brillanti atleticamente.

Primo tempo

Al 4’ Fabri calcia angolato ma prende anche il terreno. Al 9’ la Torres parte in contropiede con Scotto che accelera bene ma al momento del tiro viene contrastato. Alla mezzora schema su punizione, tira Fabri e vola Zaccagno. Al 39’ palla in area per l’inserimento del difensore Ampollini che sorprende tutti e calcia al volo il diagonale del vantaggio. Forte ma centrale la conclusione di Mannelli nel recupero. La Torres balla, ma se non altro non prende gol.

Secondo tempo

Nella ripresa esce Giorico ed entra Bunino, che va in attacco, mentre Pennington si abbassa in mediana. Sugli sviluppi di un angolo al 48’ torre di Antonelli, seconda incornata in area piccola di Nunziatini e di testa Pennington colpisce la traversa. Grosseto pericoloso subito dopo con Damiani che entra in area ma lo contrasta Di Stefano. Poi la Torres rischia su un contropiede ma Liviero recupera in tempo.

Al 60’ Fabri a sinistra si beve Berto e infila l’angolo lontano per il raddoppio. Sul doppio svantaggio il tecnico Greco rivoluziona il motore: Masala per Corsinelli (problema muscolare) e i trequartisti Carboni e Lunghi per Scotto e Di Stefano. Contropiede del Grosseto con Gaddini ma Zaccagno salva col piede. Dei tre in avanti è Lunghi che ha qualche guizzo: la girata sul fondo destro è leggermente fuori. Al 90’ va via di forza Bunino che calcia quasi dal fondo: il portiere sventa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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