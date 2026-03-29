La Tharros riprende l’Uta e conquista un buon punto 

Uta 2020 1

Tharros 1

Uta 2020 (3-5-2) : Firinu, Foddis (29’ st Bevere), Piro, Porru, Milia (29’ st Manca), Piras, Bratzu (19’ st L. Angioni), Pascual Sales, Pionca, Mancini, Carrus. In panchina J. Angioni, Picciau, Casu, Pibia, Capelli, Pinna, Allenatore Manca.

Tharros (4-4-2) : Petrucci, Piras, Enna (34’ st Pisu), F. Orru, Dessì, Orlando, Caria, Pitzalis, N. Orru, Mascia, Calaresu (29’ Lonis). In panchina Grotta, Spiga, Vacca, Tugulu, Palmas, Piras, Sanna. Allenatore Frongia.

Arbitro : Dascola di Cagliari.

Reti : st 9’ Porru, 43’ Lonis.

Note : ammoniti Piro, Milia, Firinu, Enna e Mascia.

Uta. Termina 1-1 la trentesima giornata di campionato tra Uta e Tharros. Un pareggio nel complesso giusto per ciò che si è visto in campo. Per la squadra di casa è il secondo pareggio di fila dopo il 2-2 maturato a Terralba. Per gli ospiti è un punto che permette loro di muovere la classifica. Primo tempo molto vibrante con due occasioni per Pascual Sales e un colpo di testa di Porru fuori di poco. Sponda Tharros, sfiorano il gol Pitzalis ed Enna con due occasioni ciascuno. Ad inizio ripresa l’Uta la sblocca: passaggio sbagliato da Petrucci, Porru recupera la sfera e insacca all’angolino per l’1-0 biancoverde. La reazione della Tharros non si fa attendere e a metà secondo tempo Lonis conquista un calcio di rigore anticipando Firinu. Sul dischetto va lo stesso attaccante che calcia sul fondo. Tuttavia, nei minuti finali, dal cross di Dessì è proprio Lonis ad incornare e siglare l’1-1 facendosi perdonare l’episodio precedente.

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