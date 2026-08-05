La tartaruga fa il nido a Foxi Manna 

Ha scelto la spiaggia di Foxi Manna a Tertenia per deporre le uova uno splendido esemplare di tartaruga marina Caretta caretta. Ad accorgersi del lieto evento la scorsa notte alcuni cittadini e turisti, che hanno segnalato subito la presenza dell’esemplare alla Guardia costiera di Arbatax. All’alba sono intervenuti gli agenti della base navale di Arbatax e della stazione forestale di Jerzu, insieme alla Guardia costiera e a una squadra di Forestas. L’area è stata delimitata e il nido messo in sicurezza con una recinzione, per proteggerlo da predatori e dal disturbo accidentale dei bagnanti.

I ricercatori del Centro di Recupero del Sinis in questi giorni effettueranno un sopralluogo e installeranno la strumentazione per monitorare la cova, che durerà circa 45-60 giorni. Il Corpo forestale sorveglierà il sito fino alla schiusa.

Domani invece, sulla spiaggia di Orrì, è previsto il ritorno in mare di “Harry”, una Caretta caretta recuperata il 21 gennaio ad Arbatax durante il ciclone. L’esemplare, lungo 56 centimetri e pesante oltre 21 chili, era rimasto impigliato in cordame, reti frangivento e un palo di legno. Dopo il recupero e le cure al CReS, la tartaruga ha completato la riabilitazione ed è ora pronta a tornare nel suo ambiente naturale.

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