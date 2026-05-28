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Il convegno.
29 maggio 2026 alle 00:30

La sfida delle imprese sarde 

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Proseguire insieme verso un ecosistema finanziario per le piccole e medie imprese della Sardegna: è l’obiettivo del seminario nazionale “Capitali per la crescita”, promosso da Riccardo De Lisa, docente di Banche e finanza, in programma oggi a Cagliari nell’aula magna del Rettorato dell’Università di Cagliari dalle 9.30.

Nella prima parte si confronteranno l’economista Paolo Savona e Edward I. Altman, professore emerito alla NYU Stern School of Business e padre dell’Altman Z-Score, il modello più usato al mondo per prevedere il rischio di default delle imprese.

A seguire una tavola rotonda su “Banche, mercati e capitali alternativi” con Davide Grignani, Giovanni Cuniberti, Antonio Tilocca e Chiara Calibeo (Cassa Depositi e Prestiti).

In chiusura, una tavola rotonda con Francesco Mola, Francesco Cuccu, Mauro Maschio, Stefano Visconti, Riccardo Barbieri. «L’obiettivo è consolidare un impegno condiviso – conclude De Lisa - per andare verso la costruzione di un ecosistema del capitale a servizio delle imprese sarde, dalla fase di start-up al passaggio generazionale».

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