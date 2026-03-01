VaiOnline
i prossimi avversari.
02 marzo 2026 alle 00:32

La settimana del Como: Inter in coppa e poi la Domus  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Como prende in mano il calendario e cerchia la trasferta di Cagliari per dare sostanza ai propri sogni. Prima di pensare ai progetti di Champions, la squadra del Lago avrà però un impegno storico: domani sarà in campo contro l’Inter per la semifinale d’andata di Coppa Italia. E infatti la banda di Fabregas ha ripreso i suoi allenamenti ieri, galvanizzata dal 3-1 dell’ultimo weekend, e con il punto di domanda sulle condizioni di Morata. L’attaccante spagnolo era entrato al 77’ della gara contro il Lecce, ma è tornato direttamente in panchina dopo il contrasto con Siebert al 89’. «Non sappiamo di cosa si tratti», aveva detto Fabregas nel post gara. Definendo anche i motivi dell’uscita del difensore Kempf: «Sta bene, ma ha da tempo un problema al fianco».

A proposito di questioni fisiche, sono tornati in gruppo nell’ultimo weekend l’ex rossoblù Goldaniga e Assane Diao. L’ esterno senegalese ha vissuto un 2025 macchiato dagli infortuni ed è tornato in campo nell’ultima parte di Como-Lecce. «In 5 minuti abbiamo visto cosa c’è mancato in questi 11 mesi», la lode di Fabregas. Che già domani, per la luccicante serata di Coppa, dovrebbe riavere a disposizione Baturina, ma certamente farà a meno di Addai. Per lui, stagione finita dopo la rottura del tendine d’achille della gamba sinistra. (m.re.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Guerra in Iran, mezzo mondo si ferma

Il più grande stop al traffico aereo della storia. Le testimonianze dei sardi bloccati 
La tragedia

Travolto dall’auto in sosta senza freno: muore un 56enne

L’uomo schiacciato contro il guardrail: inutili i soccorsi sulla Provinciale 15 
Raffaele Serreli
Acquisiti documenti anche a Tempio e Ozieri

I medici a gettone della Asl di Olbia sotto la lente dei Nas

Il giallo del dottore sudamericano  con la qualifica di carpentiere 
Andrea Busia
Regione

Todde-Pd, tavolo a quattro per ricucire

In settimana vertice tra la governatrice e Silvio Lai con Taverna (M5S) e Taruffi (Dem) 
Roberto Murgia
L’Aquila.

La famiglia nel bosco: «Via dall’Italia»

Catherine a un giornale australiano: «Finora ho obbedito, basta» 