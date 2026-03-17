La scuola ritrova aule, teatro e palestra 

La scuola di via Stoccolma ritrova refettorio, palestra, teatro e alcune aule destinate alla didattica. Spazi rimasti off limits per i lavori di consolidamento strutturale dell'edificio.

Ieri mattina si è svolta la cerimonia di riconsegna alla presenza del sindaco Massimo Zedda e dell’assessora alla Pubblica istruzione, Giulia Andreozzi, e della dirigente dell’istituto comprensivo Ugo Foscolo - Via Stoccolma, Marcella Vacca. L’emergenza risale al 2022 con l’apertura del cantiere e il trasferimento temporaneo di alcune classi: una parte erano andate nei locali dell’Italo Stagno di via Is Mirrionis, un’altra nella vicina scuola Regina Elena, che aveva messo a disposizione non solo le aule, ma anche spazi fondamentali come la palestra e il teatro. Una soluzione che aveva permesso di garantire sicurezza durante gli interventi e, allo stesso tempo, continuità nella didattica.

Con la riapertura degli ambienti riconsegnati, «la scuola recupera funzioni essenziali per la vita quotidiana delle studentesse, degli studenti e per le attività educative», fanno sapere dal Comune. L’amministrazione comunale guarda già al prossimo obiettivo: completare le opere ancora in corso e restituire l'intero edificio alla comunità scolastica, agli insegnanti e alle famiglie, in un contesto sicuro e adeguato alle esigenze didattiche e di crescita. La chiusura della scuola per i lavori aveva provocato numerose proteste, oltre ai disagi per tante famiglie.

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