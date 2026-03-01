La Sarlux resta 5ª, il cus è ai playoff 

VaiOnline
La Sarlux Sarroch battuta 3-0 a Mantova (25-22, 25-17, 25-21), abbandona le ambizioni di chiudere la prima a fase della serie A3 di volley al quarto posto. Si accontenta del quinto, dopo nove partite sempre a punti (sette vittorie e due sconfitte al tie break). Mantova ha sempre controllato la partita, difendendo il minimo vantaggio nel primo set. Solo nel secondo parziale Sarroch è rimasto avanti sino al 15-14, ma incassando un parziale finale di 2-11. Molti cambi nel terzo, in equilibrio nella prima parte, 11-11, un sussulto a -1 (18-19) poi la resa.

Intanti le sconfitte di San Donà e Acqui Terme (a Reggio Emilia, dopo otto match point non trasformati), ha consegnato al Cus Cagliari le chiavi d’accesso ai playoff. La squadra di Simeon, sabato, ha battuto 3-0 il Savigliano ed è risalita al sesto posto.

Sarlux Sarroch : Curridori, Capelli 11, Leccis, Partenio 1, Stabrawa 11, Mocci (L), Giaffreda (L), Matani 2, Saibene 6, Romoli, Agrusti 4, Iannaccone 1. N.e. Kubaszek, Pisu. All. Denora Caporusso

Serie B

Ad un passo dal baratro la Pan Alfieri è riemersa salvando partita campionato in serie B1 femminile. Ha battuto il Cus Torino 3-2 (25-22, 19-25, 20-25, 27-25, 15-13) e lascia la zona retrocessione. Sotto 2-1 ha vinto al fotofinish il quarto set ed il tie break. La Capo d’Orso Palau ha perso 3-1 ad Alessandria, ora il terzo posto dista sette punti.

In B2 femminile ha vinto in trasferta la Phi Volley La Maddalena, 3-0 sulla Futura Terracina. Due sconfitte per 3-0 per Quadrifoglio Porto Torres con la Green Volley Roma, e La Smeralda Ossi con il Priverno.

In B maschile la Vega Dolianova è stata battuta 3-2 a Marigliano, il punto consente di avanzare al 7° posto.

