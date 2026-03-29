La Sardegna subito eliminata 

Serie C ed Eccellenza riposano, dunque luci accese sul Torneo delle Regioni in Puglia: cominciato sabato, terminerà venerdì.

Doppio ko

La Rappresentativa sarda allenata da Lello Floris, inserita nel girone D con Veneto e Friuli Venezia Giulia, ha salutato il torneo con due sconfitte. Nell’esordio contro il Veneto il primo ko per 7-1, con rete della bandiera della caprerina Baltazar. Ieri pomeriggio al cospetto del Friuli Venezia Giulia le ragazze sarde hanno incassato un 4-0 che ne certifica l’eliminazione. Il tecnico Lello Floris non fa drammi: «Comunque una bellissima esperienza, va bene così. Abbiamo affrontato due squadre forti, le ragazze ci tenevano tanto e ad ogni modo ho visto delle cose positive. Questo torneo è stato certamente un momento di crescita per le nostre giovani e per il movimento del calcio femminile in Sardegna». Veneto e Friuli Venezia Giulia si giocheranno l’accesso ai quarti di finale nella sfida diretta di questo pomeriggio.

Recuperi

Per la Serie C due settimane di riposo ma ieri la Tharros ha recuperato la sfida interna, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A, contro la capolista Moncalieri: le oristanesi hanno perso 5-0 con la corazzata torinese e sono rimaste al penultimo posto a -5 dall’Atletico Uri, che la settimana scorsa ha esonerato l’allenatrice Angel Parejo.

Un divorzio denso di polemiche e dovuto, secondo la società giallorossa, da ragioni prettamente tecniche. La decisione è arrivata all’indomani del deludente pareggio interno nel derby contro la Tharros. I cinque punti di vantaggio sulle biancorosse oggi varrebbero la salvezza diretta, ma la dirigenza sassarese ha comunque ritenuto non all’altezza i risultati sin qui ottenuti dalla campionessa spagnola che ha invece attribuito l’esonero a ragioni di natura personale. Si attende nei prossimi giorni la scelta della nuova guida tecnica.

Mercoledì la Torres scenderà in campo in trasferta contro le genovesi dell’Angelo Baiardo per il recupero della diciottesima giornata. Le rossoblù cercano punti per migliorare ulteriormente la classifica a salvezza ormai acquisita. I due campionati riprenderanno nel weekend dell’11-12 aprile, dopo le festività pasquali.

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