La santa alleanza contro gli incendi 

La stagione di massima allerta per gli incendi è iniziata, complici anche le alte temperature anomale del periodo e il maestrale.

Ma Villasor non si è fatto trovare impreparata: è già all’opera la task force che, ormai da qualche anno in questa stagione, lavora sul campo per combattere i roghi.

La sinergia

Un’alleanza tra coltivatori, Compagnia barracellare e amministrazione cittadina che mette sul campo uomini e mezzi contro il rischio che le fiamme devastino un territorio fortemente votato all’agricoltura. Una collaborazione che scongiuri o perlomeno argini il pericolo provocato dal fuoco, mentre gli agricoltori fungono da vedette, grazie alla loro conoscenza del territorio e alla presenza sui campi, e da primi soccorritori, utilizzando i propri mezzi.

Di fatto dunque sono loro a mettere in moto la “macchina antincendio” allertando la Compagnia barracellare che, grazie alla dotazione di mezzi più avanzati e personale preparato, interviene in breve tempo e informa le altre forze interessate.

La chat

La cooperazione è facilitata anche dall’uso per le comunicazioni di una chat social nella quale si riuniscono tutti i proprietari dei terreni e anche i barracelli: così l’intervento è tempestivo e si evitano conseguenze più gravi dal punto di vista ambientale ed economico.

La cooperativa

«Gli incendi sono un grosso problema nel nostro paese», spiega Raffaele Corda, presidente della Cooperativa Ortofrutticola locale, «questo periodo in particolare è uno dei più pericolosi in quanto il grano è secco ma non ancora pronto per la mietitura, quindi il rischio che i campi prendano fuoco è molto alto. Prima di iniziare questa collaborazione la situazione era fuori controllo, ora invece riusciamo a intervenire per tempo e a sventare i roghi di grosse dimensioni. Inoltre la continua sorveglianza funge anche da deterrente per chi appicca il fuoco dolosamente».

La compagnia

Fondamentale la presenza de barracelli, in campo da più di dieci anni e operativa su una superficie di oltre 9mila ettari: «La campagna anticendio è molto sentita a Villasor, tutti collaborano», dichiara Pierpaolo Pistis, capitano della Compagnia: «Ogni anno tanti giovani decidono di unirsi e di formarsi per contribuire al lavoro di prevenzione e spegnimento del fuoco. In questi anni abbiamo registrato una riduzione del rischio e un miglioramento generale della situazione. I roghi vengono domati quasi subito, così non si estendono e i danni vengono limitati».

L’amministrazione

Un lavoro di squadra nel quale anche il Comune fa la sua parte: «Crediamo che la prevenzione sia molto importante», sottolinea il sindaco Massimo Pinna, «di recente è stato consegnato il nuovo mezzo antincendio acquistato grazie a un finanziamento regionale. Il mezzo sarà affidato in comodato d’uso alla Compagnia barracellare insieme alle nuove divise».



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