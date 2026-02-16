La rotatoria di via Cadello allagata da più di tre mesi, colpa di una perdita idrica  

Il problema si trascina da lungo tempo, eppure nessuno è ancora intervenuto per risolverlo. Un fiume di acqua e fango scende dal colle di Tuvumannu, scorre indisturbato in discesa costeggiando il muro di cinta della scuola Italo Stagno, supera il marciapiede con tanto di rapide e infine si riversa sull’asfalto, fino a lambire gli antistanti portici dello storico Bar Splendor, sul lato opposto della strada, allagando quasi completamente la trafficatissima rotatoria tra le vie Is Mirrionis, Campania e Cadello.

Perdita da oltre tre mesi

I disagi sono pesanti, non solo per la viabilità (fortemente rallentata) ma anche e soprattutto per i malcapitati passanti, costretti a subire improvvise e sgradevoli docce d’acqua sporca al passaggio di ogni automezzo. Seri rischi anche per i motociclisti, senza contare l’immane spreco d’acqua. La copiosa perdita, dovuta al cedimento di un tratto di condotta localizzato nella parte medio alta del colle va avanti ormai da oltre tre mesi, tuttavia di recente la situazione è ulteriormente peggiorata, come confermato dagli abitanti della zona. «Scende l’acqua fino allo Splendor», riferisce Gian Franco Casti, residente in via Tuvumannu, «Abbanoa non ne vuole sapere e anche il Comune dice di non avere competenza». Con il risultato che nessuno interviene per arginare la perdita e la rotatoria di via Is Mirrionis continua ciclicamente ad allagarsi.

Comune e Abbanoa

«Ho già avvisato i Servizi competenti più volte», sottolinea perplesso il consigliere comunale Edoardo Tocco, capogruppo di Forza Italia in Consiglio, «eppure ancora niente ed è un problema che continua a ripresentarsi da lungo tempo, purtroppo. Urge un lavoro di scavo per ripristinare quanto prima la tubatura, che non può certo restare così perché la strada è di fatto un pantano. Tra l’altro c’è il concreto rischio che l’acqua possa infiltrarsi nella scuola Stagno». «La perdita», ha fatto sapere Abbanoa, «riguarda una tubatura privata che non fa parte della rete idrica da noi gestita, trattandosi, nello specifico, delle case sul colle di Tuvumannu. I nostri tecnici sono comunque a disposizione per effettuare le manovre necessarie a consentire ai responsabili di eseguire l’intervento di riparazione». Ieri sera il Comune, tramite una breve nota stampa, ha annunciato che, data la situazione, si interverrà quanto prima, pur rimarcando che «la competenza non è comunale», trattandosi verosimilmente di area di proprietà del Demanio regionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA