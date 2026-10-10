SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Il caso.
11 ottobre 2026 alle 00:42

La redazione di Report: «Mai sfiduciato Ranucci» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Nessuno di noi ha mai sfiduciato Sigfrido, né ha mai chiesto la sua rimozione». All’indomani dell'ordinanza del tribunale di Roma che ha respinto la richiesta di Ranucci di reintegro alla conduzione di Report, motivando la decisione con il clima di «profonda frattura» creatosi in redazione, la squadra del programma prende posizione e promette che alle polemiche risponderà «con le inchieste».

Ranucci incassa il messaggio, ma sottolinea: «Magari potevano mandarlo un po' prima, in maniera anche forte. E assicura che continuerà a battersi: «Mi sento giovane per la pensione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

l’Emergenza

Caldo, siccità e incendi: in estate ottanta milioni di api in meno

Nell’Isola anche i pesticidi falcidiano gli alveari, danni ingenti 
Joseph Pintus
L’emergenza

Il Sud Italia flagellato dal maltempo

Nubifragi, allagamenti, frane ed esondazioni. «La causa? Il mare troppo caldo» 
Le giornate del Fai

Villa Couëlle diventerà il museo sulla storia della Costa Smeralda

Il complesso realizzato dall’architetto francese fu confiscato al crimine 
Claudio Ronchi
La storia

«La Sardegna mi manca ma sono a Barcellona per cercare nuove sfide»

Il neurochirurgo cagliaritano Carlo Marras: «Voglio restituire la speranza ai pazienti» 
Massimiliano Rais
L’anniversario

Il sogno perduto di Rosanna Fiori

Venticinque anni fa a Villanova Strisaili l’omicidio della signora di Barbagia Flores 
Simone Loi