La rassegna di Natale tra spettacoli e musica  

Tanti eventi per un Natale per tutti i gusti a Sestu, con l’organizzazione della Pro Loco guidata da Mario Ziulu e del Comune. Sabato 6 si presenta a Casa Ofelia dalle 17 il libro “Una tesi di laurea – il caso Zuncheddu”, di Claudia Lobina, mentre alle 19.30 nella chiesa di Nostra Signora delle Grazie ci sarà la rassegna di musica a cura del Coro Popolare de Sardigna.

Dal 10 al 14 dicembre Casa Ofelia ospiterà la mostra “Natale in arte”, con i più bravi artisti sestesi. Da non perdere per le famiglie il “Villaggio di Natale a Casa Ofelia”, il 20 e 21 dicembre: la storica dimora campidanese diventerà la casa di Babbo Natale con elfi, schiaccianoci e tanti altri. Il 19 si proietta “Grazia”, di Paolo Segatori, in Aula consiliare, mentre il 17, 22 e 23 la rassegna Cinebrivido Natalizio proporrà “Il Grinch”, “Topolino Strepitoso Natale”, e “Nightmare before Christmas”, a cura dell’associazione Growing Arts. E poi spettacoli, come la commedia Po Curpa de mamma tua, della Special Company, nella sala consiliare il 21, o il concerto del Coro dell’Università della Terza Età alla Madonna delle Grazie il 20. L’elenco completo è sulle pagine social della Pro Loco. Ingresso libero.

RIPRODUZIONE RISERVATA