Arbus.
16 gennaio 2026 alle 00:35

La pineta comunale rinasce 

Si avviano a conclusione i lavori di riqualificazione e valorizzazione della pineta comunale che si trova all’ingresso di Arbus.

Un intervento atteso e necessario per migliorare decoro e fruibilità di un’area di grande valore ambientale e paesaggistico. «Dopo un’attesa di circa 40 anni – ricorda il sindaco Paolo Salis – stanno per essere ultimati gli asfalti delle strade, la predisposizione della segnaletica orizzontale e verticale, fondamentale per una circolazione ordinata e sicura. Ho incaricato il comandante della Municipale affinché vengano predisposte le zone pedonali, il senso unico di marcia e siano tracciate anche le aree sosta. Il limite massimo di velocità è di 30 km all’ora, misura pensata per tutelare pedoni, ciclisti e l’intero contesto naturale della zona». Il costo dell’intervento ammonta a complessivi 600mila euro, fondi della Regione che arrivano da diversi bandi destinati a opere nel centro abitato e dai cantieri forestali che hanno permesso di risparmiare i costi per la mano d’opera, oltre 160 mila euro per sei operai.

«L’intervento – dice l’assessore all’Ambiente, Simone Murtas – non è stato semplice e neppure immediato. Ha richiesto tempo, impegno e continuità. Oggi il risultato è sotto gli occhi di tutti, soprattutto in termini di sicurezza. Si lavora ancora per la manutenzione, il recupero di spazi liberi, la pulizia e la cura di questo che è un polmone verde del nostro territorio. Presto arriveranno nuovi tavoli, sedie, panchine, un chiosco e giochi per i più piccoli». La vicinanza con l’area sosta camper e l’anfiteatro, dove si svolgono numerosi spettacoli, per l’intera zona è una carta in più nell’ottica di attirare gli ospiti: basta percorrere appena 100 metri per raggiungerla, trovare una pista ciclabile e percorsi perdonali per chi ama camminare. Chi volesse cucinare, inoltre, avrà a disposizione i barbecue. «L’invito – conclude l’assessore Murtas – è quello di prestare molta attenzione e avere rispetto per un bene che appartiene all’intera comunità».

