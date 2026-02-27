VaiOnline
Lanusei.
28 febbraio 2026 alle 00:56

La perdita d’acqua  crea una buca in viale Italia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La perdita d’acqua ha eroso l’asfalto e scavato una buca. Anas vorrebbe eseguire il ripristino, anzi ha già provato a tamponare la falla, ma c’è il nodo Abbanoa: il gestore unico non garantisce che il cratere si sia aperto per un cedimento della sua rete.

Risultato? I cittadini che risiedono in viale Italia, periferia di Lanusei, e gli automobilisti che arrivano in paese dal sud Ogliastra e da Cagliari rischiano i primi di inciampare e i secondi di sacrificare gli ammortizzatori.

Intanto qualcuno si è divertito a far galleggiare una barchetta di carta sulla pozza d’acqua e l’ha fotografata, giusto per illustrare meglio il disservizio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, un punto e qualche rimpianto

Nel finale Oristanio risponde a un gol pazzesco di Folorunsho 
l Nello sport
Politica

Boss nell’Isola, lo scontro si infiamma Nordio: «Regione informata da anni»

Alle 11 la protesta a Cagliari contro il 41 bis: «No alla servitù carceraria» 
Riccardo Spignesi
L’attentato

Bomba a Quartu, tabaccheria nel mirino

Finestre in frantumi, ferito un uomo colpito dalle schegge. Danneggiate alcune auto 
R. S.
Legge elettorale

FdI non rinuncia alle preferenze

Gelo leghista. Il Campo largo: «Supertruffa». Rispuntano le primarie 
Milano

Tram contro un palazzo: due morti

Deragliamento e schianto dopo il malore dell’autista, feriti 39 passeggeri 