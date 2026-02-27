La perdita d’acqua  crea una buca in viale Italia 

La perdita d’acqua ha eroso l’asfalto e scavato una buca. Anas vorrebbe eseguire il ripristino, anzi ha già provato a tamponare la falla, ma c’è il nodo Abbanoa: il gestore unico non garantisce che il cratere si sia aperto per un cedimento della sua rete.

Risultato? I cittadini che risiedono in viale Italia, periferia di Lanusei, e gli automobilisti che arrivano in paese dal sud Ogliastra e da Cagliari rischiano i primi di inciampare e i secondi di sacrificare gli ammortizzatori.

Intanto qualcuno si è divertito a far galleggiare una barchetta di carta sulla pozza d’acqua e l’ha fotografata, giusto per illustrare meglio il disservizio.

