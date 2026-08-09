La nuova Under 20 di Gallego cresce nel segno del 4-3-1-2 

Ultime settimane di preparazione anche per il Cagliari Under 20, che nel pomeriggio di sabato, a poche ore dall’avvio del Trofeo Gigi Riva, era in campo contro l’Ossese. Sconfitta 3-1 nell’amichevole contro il gruppo di Cotroneo, pronto a uno storico campionato in Serie D, e ancora spazio per il nuovo 4-3-1-2 di Alberto Gallego.

Davanti al confermato Atanas Kehayov, scelta la coppia centrale formata dall’ungherese Prettehoffer e dal francese Mawassa, entrambi nati nel 2008; a sinistra, il catanese Lo Verde è solo uno dei giovanissimi classe 2009 che si prenderanno un minutaggio voluminoso, perché un altro, un po’ a sorpresa, sta giocando come terzino destro e si chiama Diego Palacio. Arrivato a Cagliari due anni fa, la sua evoluzione sarà tatticamente curiosa, visto che nei campionati messi alle spalle si è mosso soprattutto da seconda punta. In mezzo al campo i discorsi ripartono dal nuovo capitano Luca Tronci. Ai suoi lati Andrea Pibiri sembra potersi prendere la titolarità al secondo anno da sotto-età e nell’ultimo incrocio con l’Ossese, a completare il rombo c’erano Giuseppe Piredda, ennesimo diciassettenne, come mezzala sinistra, e Krystiyan Goryanov, da trequartista. A galleggiare alle spalle del duo davanti, Hamdaoua-Sugamele. L’attaccante ciociaro, arrivato a metà della passata stagione dalla Roma, sta mostrando un bel ritmo anche in questa fase di avvicinamento al campionato: dopo il gol nella vittoria contro l’Union Berlino, è stata sua anche l’unica rete contro l’Ossese. Al 7’, dopo appena una manciata di secondi dal primo vantaggio dell’Ossese, che incolla il risultato del Walter Frau sul 3-1 con la doppietta di Blas Tapparello e il gol di Alessandro Mura.

Nel gruppo dell’Under 20 convocato per la trasferta nel Nord Sardegna, presenti anche i gemelli Max e Myko Nykanen, finlandesi. E arrivano buone notizie per Matteo Nuvoli, tornato in campo per la prima partita dopo oltre 10 mesi dalla rottura di crociato e menisco. Tra appena 4 giorni, alla vigilia di Ferragosto, altro test di livello in casa del Monastir. Poi testa al campionato: il 23 agosto sarà AlbinoLeffe-Cagliari.

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