Macomer.
30 dicembre 2025 alle 00:31

La nuova Giunta Uda si presenta al Consiglio: «Niente divisioni» 

In un clima apparentemente disteso, si è insediata ieri la nuova Giunta comunale di Macomer. Nella seduta del Consiglio i quattro nuovi assessori hanno preso il posto dei precedenti che hanno dovuto lasciare in virtù di un accordo post elettorale. «Niente scossoni - dice il sindaco Riccardo Uda - niente divisioni, ma un normale turnover di metà consiliatura».

Nella riunione erano assenti due assessori uscenti, Toto Listo e Aldo Demontis, e una consigliera, Teresa Bucciarelli, impegnata nell’attività di medico di famiglia. La presenza degli altri consiglieri di maggioranza ha permesso l’approvazione del bilancio di previsione e di altri punti all’ordine del giorno, quali le aliquote dell’addizionale Irpef e dell’Imu per il 2026.

La nuova Giunta, oltre alla vice sindaca Maria Luisa Muzzu, è composta ora da Danilo Masala, che subentra ad Aldo Demontis (Lavori pubblici), Federico Castori, che succede a Mariano Barria (Sport), Luciano Mazzette al posto di Toto Listo (Ambiente e patrimonio), Rita Atzori che sostituisce Fabiana Cugusi (Cultura). Il sindaco ringrazia gli assessori uscenti e assegna il ruolo di capogruppo della maggioranza a Maurizio Muzzu. «In questo cambio gli obiettivi sono sempre gli stessi», dice Rita Atzori.

Sottolinea Federico Castori: «Continueremo a lavorare insieme, senza divisioni». La riunione, al contrario delle previsioni, pur con qualche puntualizzazione da parte delle minoranze e col chiarimento del sindaco, è finita in armonia.

