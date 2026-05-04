«La mia laurea, rivincita contro il razzismo» 

Un traguardo ricco di significato, per una storia di riscatto e perseveranza. Mariellis F. Rosario, origini tra Spagna e Santo Domingo ma in Sardegna dal 2018, da ieri è dottoressa in Lingue e comunicazione all’Università di Cagliari: una laurea arrivata dopo un percorso non certo agevole, nel quale ha dovuto superare tantissimi ostacoli.

Dell’Isola si è innamorata da subito, tanto da aver sfilato con l’abito tradizionale oristanese. Una scelta da lei fortemente voluta, ma che non era stata ben accolta da tutti: nell’occasione, era stata vittima di episodi di razzismo e pesanti critiche. Ma la sua tenacia e voglia di non mollare ha avuto la meglio sui beceri insulti.

La gioia

L’ultimo passo prima della festa è di ieri, con la discussione della tesi dal titolo “L’immigrazione in Italia e l’esperienza Oristanese. Dal quadro normativo allo sguardo antropologico”. Una prova finale, su un tema particolarmente sentito, che le ha permesso di completare il percorso di laurea triennale nella facoltà di Studi umanistici.

«Non festeggio solo una laurea: festeggio la mia rivincita», commenta con grande emozione Mariellis, che non ha certo dimenticato i momenti complessi ma anche il calore della comunità oristanese, che da subito l’aveva accolta con grande affetto e della quale si è sentita parte fin dall’inizio.

Il percorso

Mariellis è nata a Madrid, oltre alla Spagna è cresciuta anche a Santo Domingo ed è arrivata in Sardegna nel 2018. Una volta nell’Isola, ha deciso di intraprendere gli studi alla facoltà cagliaritana, nonostante le inevitabili difficoltà linguistiche e le differenze legate all’aver svolto gli studi superiori all’estero.

La scelta del corso di Lingue e comunicazione ha avuto un significato ben preciso: per trasformare la sua passione per i viaggi e le scoperte in un futuro professionale. Tanto che, al momento di scrivere la tesi, ha scelto un argomento che aveva vissuto in prima persona: quello dell’immigrazione, con interviste ad amici migranti e il racconto di storie spesso tutt’altro che semplici.

Il significato

«Questo traguardo dimostra che nessun percorso definisce il valore di una persona», afferma con orgoglio Mariellis dopo la laurea, dimostrando tutte le sue qualità e la sua forza.

Una storia che abbraccia culture, popoli e valori, alla quale la giovane ormai sarda d’adozione dà un messaggio più profondo: «Credete in voi stessi e non mollate mai, nonostante tutto».

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