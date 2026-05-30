In diretta da Codrongianos alle 10.45 Videolina seguirà la messa solenne della Madonna di Saccargia. La messa rappresenta il cuore spirituale della festa della Santissima Trinità. Si celebra ogni anno all'interno della Basilica, solitamente la domenica mattina successiva alla Pentecoste secondo la scheda del Santuario. La messa della domenica mattina è legata allo spostamento del simulacro della Madonna. La statua sacra infatti parte in corteo dal centro abitato di Codrongianos per fare il suo ingresso solenne nella vicina basilica campestre.
Videolina.
31 maggio 2026 alle 00:26
La messa solenne da Codrongianos
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