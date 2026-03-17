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18 marzo 2026 alle 00:12

La laguna del Calich ha un gemello digitale 

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Un gemello digitale della laguna del Calich servirà per prevenire fenomeni critici, come il bloom algale che ogni estate soffoca l’area umida. Si tratta di un progetto sviluppato da NeMeA Sistemi, in collaborazione con il Parco di Porto Conte. CaDiT (Calich Digital Twin) è una iniziativa cofinanziata dall’Unione Europea, inserita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tra i progetti di eccellenza a livello nazionale per l’innovazione applicata alla tutela del capitale naturale. Il sistema sviluppato rappresenta un modello replicabile per le aree lagunari e umide italiane, pensato per prevenire fenomeni critici come le crisi ipossiche notturne, la formazione di acque nere legate a processi anaerobici nei sedimenti, gli shock osmotici dopo forti piogge, con improvvisi cali di salinità, o condizioni di torbidità cronica che compromettono l’equilibrio dell’habitat. Tutto ciò che accade al delicato sistema del Calich.

Il sistema si aggiorna ogni quindici minuti grazie a un flusso continuo di dati provenienti da diverse fonti: boe intelligenti, sensori autopulenti per il monitoraggio chimico-fisico, immagini satellitari e sistemi di osservazione ambientale. «Con CaDiT abbiamo creato uno strumento dinamico capace di raccogliere informazioni complesse, renderle accessibili e trasformarle in decisioni strategiche», spiega Michele Boella, Ceo di NeMeA Sistemi. Soddisfatto il presidente del Parco di Porto Conte Emiliano Orrù. «La laguna del Calich è un’area di straordinario valore ambientale ma negli ultimi anni ha mostrato segnali di sofferenza, disporre di un gemello digitale ci permette di monitorare in tempo reale i cambiamenti e valutare l’impatto delle attività umane».

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