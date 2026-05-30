La Klass Sennori salva all’overtime 

Pall. Antoniana 87

Sennori 94

(dopo 1 tempo supplementare)

Bioverde Antoniana : Chirico 7, Smith 1, Fiorillo 32, De Rosa 9, Trapani, Trentini 14, Di Palma, Pezzella 3, Tolino 21, Cortese ne. Allenatore Rosolino

Klass Sennori : Cordedda 7, Puggioni 2, Sanna 14, Nwokoye 9, Merella 20, Cabras 7, Tola 10, Pisano 7, Hubalek 15, Biol- chini 3. Allenatore Longano

Parziali : 18-31; 42-47; 56-60; 78-78



La Klass Sennori difende la categoria. I romangini vincono anche il secondo atto del playout salvezza in casa della Bioverde Antoniana (87-94 dopo un supplementare) e si assicurano un’altra stagione in B Interregionale, dove continueranno a far coppia con l’Esperia.

In Campania è andata in scena una sfida ricca di colpi di scena: Sennori è partita meglio (break di 11-0 nei primi minuti) e per larghi tratti ha dato la sensazione di poter controllare. Spalle al muro, i padroni di casa hanno trovato le risorse per restare aggrappati al match e rimandare il verdetto all’overtime grazie a tre tiri liberi realizzati a tempo quasi scaduto da Fiorillo. Nei 5 minuti aggiuntivi la Klass è scivolata anche sul -4, ma le pesanti triple di Hubalek e Sanna hanno fatto scattare la festa.



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