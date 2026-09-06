La Juve riagguanta il Milan 

Juventus 1

Milan 1

Juventus (4-2-3-1) : Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik (43' st Gatti), Locatelli, Douglas Luiz (31' st Woltemade), Conceiçao (43' st Zhegrova), Nico Gonzalez (19' st Koopmeiners), Alajbegovic (19' st Boga), Kolo Muani. In panchina Grabara, Pinsoglio, Kelly, Rugani, Owusu, Pagnucco. Allenatore Spalletti.

Milan (3-4-2-1) : Maignan, Gila (43' st F. Terracciano), De Winter, Pavlovic, Moreira (16' st Cisse), Musah, Modric (37' st Jashari), Estupinan, Rabiot (16' st Chukwueze), Saelemaekers (16' st Loftus-Cheek), Ramos. In panchina P. Terracciano, Torriani, Pulisic, Diawara, Hutchinson, Tomori, Comotto, Bartesaghi, Camarda . Allenatore Amorim.

Arbitro : Mariani.

Reti : nel st 23' Cisse, 47' Gatti.

Note : angoli 7-1 per la Juventus; recupero 3' e 5'; ammoniti Estupinan, De Winter per gioco falloso, Gatti e Cisse per comportamento non regolamentare; spettatori 41.577.

Torino. Cisse fa sognare il Milan, Gatti lo riprende in pieno recupero: finisce 1-1 il big-match dell'Allianz tra la Juve e i rossoneri. I due allenatori azzeccano i cambi, entrambe le reti arrivano dalla panchina ma non bastano per tenere il passo di Inter e Roma. Spalletti sceglie Alajbegovic per sostituire Yildiz, Amorim lancia Moreira dal primo minuto.

Tribuna d’onore

Allo Stadium tanti vip, da Roberto Bolle ai tifosi Ramazzotti e Greggio fino al ministro dell'Economia Giorgetti e al sindaco di Torino Lo Russo, con John Elkann e famiglia in prima fila. A prendersi la scena, però, è Jannik Sinner, che riceve dal patron Cardinale una maglia della sua squadra del cuore, il Milan appunto. C'è spazio per un toccante ricordo di Franco Baresi, applaudito da tutto lo stadio.

La partita

Il primo squillo al 25'. Conceicao calcia e sulla ribattuta di Maignan non riesce a intervenire Locatelli. Vicario non corre pericoli perché la manovra del Milan è lenta e prevedibile. Nella ripresa il più pericoloso è ancora Conceicao che (10’) colpisce il palo con un sinistro potente da fuori area. Amorim inserisce Loftus – Cheek, Chukwueze e Cisse per Saelemaekers, Rabiot e Moreira, Spalletti risponde con Koopmeiners e Boga al posto di Nico Gonzalez e Alajbegovic.

A funzionare sono proprio le mosse del rossonero: Chukwueze apre per Cisse (classe 2006) che beffa Locatelli, Kalulu e infine Vicario, con l’unico tiro in porta rossonero della partita. Spalletti si gioca la carta del doppio centravanti, Woltemade debutta e si piazza al fianco di Kolo Muani subentrando a Douglas Luiz. Il tedesco ha un buon pallone ma di sinistro non inquadra la porta. L'ultimo ariete inserito dal tecnico bianconero è Gatti, buttato nella mischia nell'insolito ruolo di attaccante. E in pieno recupero ci pensa proprio lui a pareggiare saltando più in alto di tutti sul cross di Koopmeiners.

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