Ilbono.
02 marzo 2026 alle 00:33

«La giustizia affermi il valore della vita di Marco» 

La comunità di Ilbono ha ricordato Marco Mameli. Un anno dopo l’omicidio, nella chiesa di San Giovanni Battista è stata celebrata la messa in memoria del giovane ucciso durante la sfilata di Carnevale a Bari Sardo.

Una cerimonia intrisa di commozione nel ricordo del ragazzo morto all’età di 22 anni. In prima linea i familiari, la mamma Simona Campus, il padre Andrea e la sorella Laura, amici, conoscenti e il sindaco, Giampietro Murru. Durante l’omelia, parole pregnanti di Luigi Murgia, il parroco che ieri mattina ha celebrato la messa. Come ha confermato con un post sui social la madrina di Marco, Simona Lai: «Chi ha colpito non ha tolto solo un respiro. Ha strappato via compleanni che non festeggeremo, abbracci che non daremo, parole che non sentiremo più. Perché è questo che fa più male: non è stata una fatalità. Non è stato destino. È stata una decisione che ha condannato una famiglia all’ergastolo del dolore. E allora oggi non siamo qui solo per ricordare. Siamo qui perché la vita di Marco aveva un valore. Un valore che nessuno poteva decidere di cancellare. Quando qualcuno sceglie di togliere una vita, la giustizia deve scegliere di affermarne il valore. La giustizia non è una parola grande». Le indagini sull’omicidio sono chiuse: c’è un indagato, Giampaolo Migali, 28 anni, di Girasole, attualmente in carcere a Uta. ( ro. se. )

