VaiOnline
Pirri.
12 giugno 2026 alle 00:30

«La giornata inizia con il quotidiano» 

«Molti si fermano per parlare» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Da sempre, la professione dell’edicolante scaturisce da una grande e smisurata passione: fare bene e rendere gli altri, i propri clienti, soddisfatti. Con questa visione è naturale diventare una parte essenziale per il proprio quartiere, elemento integrante e rassicurante della comunità che abita e vive il territorio, ogni giorno.

«Ho iniziato l’attività venticinque anni fa, nel 2002. I primi del 2000 sono stati anni di tanto lavoro per le nostre attività», racconta Umberto Mura, edicolante di Pirri, in via S’Arriu. In un tempo di profonda incertezza, riconoscere i luoghi fidati è qualcosa di prezioso. Per questo, chi si ferma a comprare il giornale lo fa anche solo per scambiare due chiacchiere. L’edicola è un punto di ritrovo, uno spazio di relazione umana nel quale si conoscono i nomi di tutti e le abitudini.

«Per molti il passaggio in edicola è l’appuntamento quotidiano non solo con le notizie, ma anche con l’amico per scambiare una chiacchierata, prendere un caffè, raccontarsi le novità. Questo è ciò che più mi piace del mio lavoro», aggiunge Mura che lavora in un quartiere vivo e a due passi dal mercato rionale.

Con l’avvento del web il mestiere ha dovuto adeguarsi al mutamento di richieste e non è mancata una riorganizzazione pure delle proposte: oltre a quotidiani e riviste, oggi si vendono anche gadget e giochi per bambini, nonché una selezione di libri, a copertura dell'assenza di una libreria di quartiere.

«Sono un punto di riferimento per la zona e uno di famiglia per molti. Sento che le persone hanno bisogno di quel senso di comunità che le piccole realtà come le edicole contribuiscono a tenere unite e vivaci, fungendo da punto di aggregazione e scambio», conclude Uberto Mura.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Cagliari, moschea nel mirino In campo l’Antiterrorismo

Un incendio doloso danneggia portone d’ingresso e facciata  Da Zedda a Todde, la condanna della politica: «Fatto grave» 
Francesco Pinna
Regione

Caos negli schieramenti dopo il voto

Nel centrodestra la Lega rischia di perdere il suo unico deputato 
Roberto Murgia
Viabilità

In coda sotto il sole, odissea sulla 195

La strada alternativa da Cagliari a Capoterra diventa una trappola per le auto 
Massimiliano Rais
Alla Camera

Meloni attacca Vannacci e sfida l’Ue

«Sull’Ucraina serve una voce unica. Futuro nazionale vota con la sinistra» 
Viareggio.

Investì e uccise il ladro: condannata

Travolto più volte col suv dopo lo scippo, imprenditrice dovrà scontare 18 anni 