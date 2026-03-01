la frenata del guspini 

Guspini 0

samugheo 0

Guspini (4-3-3) : P. Saba, Dessì, Tamburini (18’ st Montesuelli), Chessa, Zedda, Marcon, Mura (40’ st M. Saba), Cordoba, Mboup, Marci, Medda (40’ st Pedoni). In panchina Fortuna, Mantega, Piga, Locci, Manca, Porcu. Allenatore Dessì.

Samugheo (5-3-2) : Carta, Frau (9’ st Loreto), Fernandez, Demurtas, Ginesu, S. Frongia, Zucca, Fadda (21’ st Erbì), Hurtado (30’ st Sardu), M. Frongia (30’ st Cinà), Gallon (41’st Demelas). In panchina Cabasino, Manca, Loi, Macis. Allenatore Piras

Arbitro : Arre di Olbia

Note : ammoniti Medda, Cordoba, Mura, Ginesu.

Guspini. Il Guspini incerottato e anche poco fortunato non va oltre lo 0-0 con il Samugheo, formazione che nonostante una classifica del tutto tranquilla scende al Comunale col coltello tra i denti. Poche le alchimie tattiche: il bunker difensivo preparato da Piras a protezione di Carta alla fine ha la meglio. I biancorossi che soprattutto nel reparto offensivo lamentano assenze davvero pesanti non giocano la loro miglior gara ma al di là di questo si ritrovano davanti un altro insormontabile ostacolo nella dea bendata che schierata dalle parte degli ospiti nega, in almeno tre clamorose circostanze, il gol ai ragazzi di Dessì. Le occasioni migliori nel primo tempo al 5’ con Tamburini e nella ripresa al 13’ con Mboup e due volte con Dessi, al 30’ quando Carta compie un miracolo e al 41’ con l’incrocio dei pali che nega il gol al difensore.

RIPRODUZIONE RISERVATA