VaiOnline
Al Comunale.
02 marzo 2026 alle 00:31

la frenata del guspini 

Col Samugheo solo un pareggio: addio al primo posto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Guspini 0

samugheo 0

Guspini (4-3-3) : P. Saba, Dessì, Tamburini (18’ st Montesuelli), Chessa, Zedda, Marcon, Mura (40’ st M. Saba), Cordoba, Mboup, Marci, Medda (40’ st Pedoni). In panchina Fortuna, Mantega, Piga, Locci, Manca, Porcu. Allenatore Dessì.

Samugheo (5-3-2) : Carta, Frau (9’ st Loreto), Fernandez, Demurtas, Ginesu, S. Frongia, Zucca, Fadda (21’ st Erbì), Hurtado (30’ st Sardu), M. Frongia (30’ st Cinà), Gallon (41’st Demelas). In panchina Cabasino, Manca, Loi, Macis. Allenatore Piras

Arbitro : Arre di Olbia

Note : ammoniti Medda, Cordoba, Mura, Ginesu.

Guspini. Il Guspini incerottato e anche poco fortunato non va oltre lo 0-0 con il Samugheo, formazione che nonostante una classifica del tutto tranquilla scende al Comunale col coltello tra i denti. Poche le alchimie tattiche: il bunker difensivo preparato da Piras a protezione di Carta alla fine ha la meglio. I biancorossi che soprattutto nel reparto offensivo lamentano assenze davvero pesanti non giocano la loro miglior gara ma al di là di questo si ritrovano davanti un altro insormontabile ostacolo nella dea bendata che schierata dalle parte degli ospiti nega, in almeno tre clamorose circostanze, il gol ai ragazzi di Dessì. Le occasioni migliori nel primo tempo al 5’ con Tamburini e nella ripresa al 13’ con Mboup e due volte con Dessi, al 30’ quando Carta compie un miracolo e al 41’ con l’incrocio dei pali che nega il gol al difensore.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Guerra in Iran, mezzo mondo si ferma

Il più grande stop al traffico aereo della storia. Le testimonianze dei sardi bloccati 
La tragedia

Travolto dall’auto in sosta senza freno: muore un 56enne

L’uomo schiacciato contro il guardrail: inutili i soccorsi sulla Provinciale 15 
Raffaele Serreli
Acquisiti documenti anche a Tempio e Ozieri

I medici a gettone della Asl di Olbia sotto la lente dei Nas

Il giallo del dottore sudamericano  con la qualifica di carpentiere 
Andrea Busia
Regione

Todde-Pd, tavolo a quattro per ricucire

In settimana vertice tra la governatrice e Silvio Lai con Taverna (M5S) e Taruffi (Dem) 
Roberto Murgia
L’Aquila.

La famiglia nel bosco: «Via dall’Italia»

Catherine a un giornale australiano: «Finora ho obbedito, basta» 