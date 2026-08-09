VaiOnline
Il caso.
10 agosto 2026 alle 00:24

La Fifa difende Infantino ma spuntano i soldi all’amante 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Roma. «Uno sforzo concertato e continuo da parte di alcuni per indebolire» l’organo di governo del calcio mondiale e il suo presidente Gianni Infantino. È l’accusa della Fifa che passa al contrattacco nella lunga “guerra” che sta infiammando l’estate calcistica. La federazione mondiale interviene, a gamba tesa, nelle polemiche che stanno travolgendo il suo massimo dirigente. Sullo sfondo la controversia sull’apertura, poi saltata, agli investimenti privati e, soprattutto, le prossime elezioni presidenziali. Infantino punta alla riconferma, la Uefa ha chiesto apertamente il suo allontanamento.

Nelle ultime settimane, il numero 1 della federcalcio mondiale ha dovuto affrontare le richieste di dimissioni motivate per il suo piano di apertura agli investimenti privati ed è stato anche oggetto di accuse da parte del tabloid inglese Telegraph di aver pagato una presunta amante mentre era alla Uefa. Infantino è stato segretario generale dell’organo di governo del calcio europeo dal 2009 al 2016. «Recenti resoconti giornalistici - si legge nella nota - hanno incluso affermazioni infondate e palesemente false riguardanti la Fifa e il suo presidente». Fifa «non sosterrà, faciliterà o tollererà alcun processo riguardante l’elezione del presidente della Fifa che sia incompatibile con lo Statuto della Fifa stessa, le procedure democratiche e il quadro di governance stabilito». «Coloro che non hanno il sostegno delle associazioni membri della Fifa - si legge ancora - non dovrebbero cercare di ottenere attraverso accuse, insinuazioni o disinformazione ciò che non possono ottenere attraverso i processi democratici consolidati della Fifa». Insomma, il riferimento al prossimo voto per il rinnovo dei vertici è esplicito. Alcune federazioni contestano anche la gestione del Mondiale Usa-Messico-Canada con accuse di favoritismi (il problema di visti, il caso Balogun e gli arbitraggi per l’Argentina). Ma a far scalpore sono le accuse di un presunto scandalo rivelato dal Telegraph: secondo il tabloid, Infantino avrebbe sfruttato la propria influenza per la promozione di una dipendente della Uefa con cui aveva una relazione. Il giornale ha aggiunto - senza rivelare le sue fonti - che la stessa dipendente ha ricevuto una «somma a sei cifre» alla sua partenza, oltre al pagamento delle tasse universitarie per una business school pari a circa 45.000 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Mediterraneo a 30 gradi «Isola a rischio cicloni»

L’incontro tra le prime correnti aeree fresche  e il mare così caldo può scatenare eventi estremi 
Marco Noce
Sollievo per un territorio su cui pesa l’isolamento

Emergenza-urgenza, a Isili riapre il 118 dopo 7 mesi di stop

Il sindaco: «Un servizio necessario con un pronto soccorso a rischio» 
Sonia Gioia
È già scontro tra schieramenti. Truzzu (FdI): «Ostinazione incomprensibile». Li Gioi (M5S): «Stop all’iter, se serve»

Aeroporti, sul voto i fari della Corte dei Conti

In Consiglio regionale approda lo stanziamento di 30 milioni per la fusione degli scali sardi 
Alessandra Carta
Ferie e politica

«La Maddalena? Meravigliosa»

Giorgia Meloni ieri ha lasciato l’isola: «Uno dei mari più belli mai visti» 
Claudio Ronchi
La crisi

Tajani: «Rischio terrorismo, controlli fino al 15»

Intanto Berlino non esclude respingimenti in Italia in applicazione del patto Ue 
La tragedia

Furgone si ribalta, muore un bracciante

Feriti gli altri nove a bordo, rientravano a casa dopo una giornata di lavoro 