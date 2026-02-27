La festa per gli 87 anni dei Vigili del fuoco: «Non ci fermiamo mai» 

«Siamo ancora giovani, ma non ci fermiamo mai». È la battuta del comandante provinciale dei Vigili del fuoco, Luca Manselli, in occasione della festa dell’87esimo anniversario dell’istituzione del Corpo nazionale. Le celebrazioni si sono tenute nella sede centrale del Comando e alla Fiera, con la partecipazione di autorità regionali e provinciali e tantissimi studenti. «È la prima volta che festeggiamo davanti a 750 ragazzi delle scuole secondarie», ha proseguito, «abbiamo raccontato chi siamo e cosa facciamo perché nell’immaginario comune spegniamo gli incendi, ma in realtà non facciamo solo questo».Nel corso della manifestazione sono stati commemorati i caduti in servizio e sono stati consegnati i riconoscimenti al personale in pensione. Alla Fiera sono stati allestiti stand espositivi dedicati alle attività dei nuclei specialistici e specializzati. È stato inoltre sottolineato l’impegno del personale sardo anche fuori dall’Isola e sono stati ricordati alcuni degli interventi più significativi dello scorso anno: l’incendio di Punta Molentis a Villasimius e le alluvioni di Mandas e di Capoterra. «Abbiamo cercato di far conoscere non solo il nostro lavoro ma anche i nostri valori perché comunque crediamo nel soccorso e crediamo in quello che facciamo», ha concluso il comandante Manselli, «in questo momento noi stiamo festeggiando, ma il pensiero va ai colleghi che continuano a lavorare perché noi non ci fermiamo mai».

