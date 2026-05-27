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Gonnesa.
28 maggio 2026 alle 00:09

La festa degli studenti in spiaggia tra sport e salute 

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Sport a due passi dal mare, prevenzione e rispetto per l’ambiente: per il quinto anno le Boccacciadi hanno riunito studenti e studentesse per una giornata all’insegna della pratica sportiva a Plagemesu, nella marina di Gonnesa. L’evento, organizzato dalle Scuole Boccaccio di Iglesias e patrocinato dal Comune di Gonnesa, ha fatto centro nel suo obiettivo di promozione sportiva e aggregazione all’aria aperta. Studenti e studentesse si sono cimentati in attività di calcio 3x3, basket 3x3, volley, beach tennis, baseball, percorso ad ostacoli e judo, il tutto nella cornice di Plagemesu. Inoltre nell’area sanitaria professionisti del settore hanno discusso con gli studenti di traumi sportivi, postura e prevenzione degli infortuni. Non poteva mancare un occhio di riguardo all’ambiente, con una sessione di plugging, movimento e raccolta dei rifiuti abbandonati. «Quest’anno, grazie anche alla collaborazione del Comune di Gonnesa e alla partecipazione dell’istituto comprensivo – dice Matteo Montis, direttore delle Scuole Boccaccio – abbiamo vissuto una giornata che ha superato i confini della nostra scuola. Sport, ambiente, prevenzione e territorio si sono incontrati in un’esperienza vera, concreta, partecipata. L’educazione passa anche da giornate come questa».

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