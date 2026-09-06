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Automobilismo.
07 settembre 2026 alle 00:36

La Ferrari arriva nella terra dei Nuraghi 

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Per gli appassionati di motori, oggi Montresta ospiterà l’icona dell’automobilismo mondiale. La Ferrari nella terra dei Nuraghi, alla scoperta delle aree interne, custodi delle tradizioni più ancestrali e autentiche della Sardegna.

I membri del “Blu Blood Car Lovers” scuderia Ferrari Club di Riga, in Lettonia, con 15 vetture da strada del Cavallino Rampante attraverseranno la Sardegna in lungo e in largo, in un percorso a tappe della durata di una settimana, che toccherà 8 paesi e che vedrà per primo il piccolo centro della Planargia fare gli onori di casa. I proprietari dei bolidi della casa di Maranello, provenienti da tutta l’Europa, potranno apprezzare la rigogliosa flora locale; rimanere estasiati dai meravigliosi panorami della costa occidentale dell’Isola mentre percorrono la strada panoramica di “Badde Orca”, fra i caratteristici ovili circolari realizzati con la maestria del muro a secco dei vecchi pastori e il volteggiare dei grifoni e delle Aquile del Bonelli; gustare un aperitivo respirando la brezza marina sospinta dal maestrale lungo le falesie del Marrargiu e deliziarsi di uno squisito pranzo fra gli inebrianti profumi della macchia mediterranea a “Su Casteddu”. Nel pomeriggio le macchine saranno ospiti delle vie del centro storico dove sarà possibile ammirarle, fotografarle e magari riuscire a strappare un giro...

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