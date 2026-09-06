La Ferrari arriva nella terra dei Nuraghi 

Per gli appassionati di motori, oggi Montresta ospiterà l’icona dell’automobilismo mondiale. La Ferrari nella terra dei Nuraghi, alla scoperta delle aree interne, custodi delle tradizioni più ancestrali e autentiche della Sardegna.

I membri del “Blu Blood Car Lovers” scuderia Ferrari Club di Riga, in Lettonia, con 15 vetture da strada del Cavallino Rampante attraverseranno la Sardegna in lungo e in largo, in un percorso a tappe della durata di una settimana, che toccherà 8 paesi e che vedrà per primo il piccolo centro della Planargia fare gli onori di casa. I proprietari dei bolidi della casa di Maranello, provenienti da tutta l’Europa, potranno apprezzare la rigogliosa flora locale; rimanere estasiati dai meravigliosi panorami della costa occidentale dell’Isola mentre percorrono la strada panoramica di “Badde Orca”, fra i caratteristici ovili circolari realizzati con la maestria del muro a secco dei vecchi pastori e il volteggiare dei grifoni e delle Aquile del Bonelli; gustare un aperitivo respirando la brezza marina sospinta dal maestrale lungo le falesie del Marrargiu e deliziarsi di uno squisito pranzo fra gli inebrianti profumi della macchia mediterranea a “Su Casteddu”. Nel pomeriggio le macchine saranno ospiti delle vie del centro storico dove sarà possibile ammirarle, fotografarle e magari riuscire a strappare un giro...

RIPRODUZIONE RISERVATA