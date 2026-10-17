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Vasto.
18 ottobre 2026 alle 00:11

La famiglia nel bosco riunita per un giorno dopo quasi un anno 

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Un capitolo importante nella storia della famiglia nel bosco. L’incontro tra i genitori e i bambini. La famiglia si è ritrovata dopo quasi un unno. L’incontro è stato raccontato dall’avvocato Simone Pillon che rappresenta papà Nathan e mamma Catherine, la coppia anglo-australiana cui il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha sospeso la responsabilità genitoriale il 20 novembre 2025, trasferendo i tre figli in una struttura protetta a Vasto. «I bambini – ha detto il legale – sono letteralmente volati in braccio a mamma e papà pieni di gioia». I tre fratellini, la grande di 9 anni e i gemelli di 7, sono tornati, seppure per poco più di una giornata, nel casolare della campagna di Palmoli dove sono cresciuti.

I genitori si sono recati in auto a Vasto dove i figli li aspettavano con i loro trolley; tutti insieme sono tornati al casolare nel bosco dove i bimbi hanno potuto rivedere i loro animali. Poi hanno trascorso la notte nella casa concessa dal Comune di Palmoli.

«E' stato bellissimo vedere la felicità nei loro occhi e sentire Nathan e Catherine finalmente sereni e contenti» - ha detto l’avvocato ai giornalisti, che erano stati invitati a non avvicinarsi al casolare -. Oggi alle 18 i bimbi torneranno a Vasto, sempre accompagnati da mamma e papà». Simone Pillon aggiunge che «è un ulteriore passo nella direzione del rientro definitivo che auspichiamo possa essere disposto al più presto».

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