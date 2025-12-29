La crescita del turismo all’Isola delle imprese 

Questo pomeriggio, alle 14.30 su Radiolina va in onda il nuovo appuntamento con “L’Isola delle imprese”, il programma condotto da Michele Ruffi (nella foto) dedicato alle aziende sarde. Ospite della puntata di oggi sarà Antonello Cocco, manager del settore alberghiero: tra gli argomenti di oggi la crescita del turismo di lusso e l’allungamento della stagione in Sardegna. Ma ci sarà spazio anche per alcuni aspetti del “dietro le quinte” degli alberghi.