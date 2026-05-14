La corsa solitaria di Ponti 

Fino a qualche mese fa, diceva di voler passare la mano a qualcun altro, dopo due mandati da sindaco. Poi, però, visto che all’orizzonte non si intravedeva nessuno disposto a occupare la poltrona più ambita del Municipio, ha deciso di ricandidarsi. Il sindaco di Nurachi, Renzo Ponti, classe 1969, responsabile dell’Ufficio tecnico di Tramatza, scende in campo per la terza volta. Gli basterà raggiungere il quorum per tenere la fascia tricolore e brindare assieme al suo gruppo che si presenta in parte rinnovato.

La ricerca

Renzo Ponti è diventato sindaco per la prima volta il 31 maggio del 2015. Anche in quell’occasione si è presentata solo la sua lista. Poi è stato confermato per un secondo mandato nelle elezioni del 26 ottobre 2020: allora come oggi si era presentato da solo. «Questa volta ho provato in tutti i modi a convincere i giovani del paese a presentare una lista - racconta - ci sono stati anche diversi incontri. Ho offerto la mia collaborazione da esterno, ma nessuno ha accettato non per il lavoro da portare avanti, ma per il carico di responsabilità. Ma non sono nemmeno riuscito a convincerli a presentarsi come sfidanti, per loro sarebbe stata una gavetta e magari tra 5 anni avrebbero potuto governare il paese. A quel punto ho deciso di rimettermi in gioco con la stessa passione di sempre, ma anche con idee fresche e tanta voglia di guardare avanti. Vogliamo continuare a far crescere il nostro paese, ascoltando i bisogni di tutti».

Il gruppo

Fanno parte della lista “Scelgo Nurachi” i candidati consiglieri Alessio Pasqualini, Danilo Deidda, Domenico Lasiu, Enea Saba, Federico Lasiu, Gabriele Sardu, Ilaria Meloni, Ketty Tiana, Luigi Diego Dessì, Manuela Murru, Maurizio Lochi e Valentina Porchedda. Otto sono uscenti, quattro nuovi. Non si candida l’attuale assessore Luca Zucca, per il quale in paese si mormora ci siano stati attriti con il primo cittadino. Ma Ponti è chiaro: «Ha deciso di non candidarsi per motivi personali, nessun problema tra di noi». L’obiettivo anche questa volta è quello di raggiungere il quorum: «Non è scontato riuscirci - spiega Ponti - anche nel 2020 sono stato eletto con fatica. Molti non sono andati a votare, molti non erano presenti in quel periodo in paese. Io ci provo, se poi i cittadini non si recheranno alle urne, a quel punto la colpa non sarà mia».

Il programma

Il gruppo vuole dare continuità alle iniziative positive già realizzate e sviluppare nuovi progetti. Tra gli obiettivi, istituire il tempo pieno nelle scuole con l’introduzione del sabato libero, l’attivazione del “Taxi amico sociale” per accompagnare le persone sole agli appuntamenti sanitari, l’istituzione della figura dell’infermiere di comunità e l’aumento delle giornate ecologiche. Ma ci sono tre interventi che Ponti vorrebbe realizzare fortemente: «Vorrei istituire il Consorzio turistico territoriale con i Comuni limitrofi, per promuovere le eccellenze del territorio, realizzare un cimitero per animali e costruire una pista ciclabile tra Nurachi e Riola, lungo la 292».

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