La complice di Epstein scagiona Trump, esultano i “Maga” 

New York. Ghislaine Maxwell ha scagionato Donald Trump. La complice di Jeffrey Epstein lo ha definito un «gentiluomo» che non ha mai visto in «contesti inappropriati». Una descrizione che fa esultare il mondo Maga ma non mette completamente a tacere le polemiche. Anzi. I democratici bollano il colloquio dell’ex “socialite” con Todd Blanche - il vice ministro della giustizia nonché ex legale personale del presidente - come una farsa motivata solo dalla volontà di Maxwell di ottenere la grazia e uscire dal cercare, dove sta scontando 20 anni di reclusione. Opposizione, dunque, all'attacco.

Le posizioni

Per il momento - fanno notare - la donna ha ottenuto il trasferimento in un carcere di minima sicurezza, non ritenuto adeguato per qualcuno accusato di reati sessuali. I liberal non intendono comunque mollare e continuano la loro battaglia contro l’interrogatorio di Blanche che - affermano - al di là di voler far riconciliare Trump con i suoi sostenitori non ha avuto alcun esito concreto. All'indignazione dei progressisti si contrappone infatti l'esultanza del popolo del presidente per le dichiarazioni di Maxwell. «Speriamo si plachino le menzogne e le voci sgradevoli diffuse online dai malintenzionati per attaccare Donald Trump», ha detto a Politico Lara Loomer, cospirazionista trumpiana di ferro.

Le parole

Parlando il 24 e il 25 luglio scorso con Blanche - le autorità hanno diffuso le trascrizioni e l'audio del colloquio - Maxwell ha ammesso che Epstein e Trump erano amici, ma come si può esserlo nei contesti sociali. Poi ha lodato il presidente - «ammiro il suo successo straordinario» - e cercato di prendere lei stessa le distanze da Epstein, spiegando che l'assunzione del testosterone lo avrebbe cambiato e reso più aggressivo. «Non lo ho mai visto fare nulla del genere», ha risposto a Blanche che le chiedeva delle accuse di sesso con minori mosse contro Epstein. «Non sto dicendo che non abbia fatto quelle cose. Non sono qui per difenderlo», ha comunque chiarito.

