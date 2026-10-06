La città ritrova la sua passeggiata nel lungomare 

La città più vicina al suo lungomare. Da ieri, la nuova passeggiata di via Roma – oltre 6.400 metri quadri tra verde, percorsi pedonali e 400 metri di pista ciclabile – è aperta integralmente a cittadini e turisti.

Un intervento di riqualificazione, appena completato, che restituisce centralità alla mobilità pedonale e ciclabile, con aree verdi impreziosite da essenze della macchia mediterranea - lavanda, rosmarino, timo e mirto - jacarande e palme. Ma anche un nuovo luogo di socialità e svago con panchine, fontanelle, stalli per le biciclette e una nuova illuminazione a led che accompagna la passeggiata nelle ore serali.

Un lungomare abbellito dagli avveniristici “Dandelions” (fiori di tarassaco) dell’artista polacco Mirek Struzik e delle opere del giapponese Kan Yasuda. A questi, con la successiva apertura della fontana della piazzetta del Molo Sanità si aggiungerà la “Pietra tricolore” di Pinuccio Sciola, opera dedicata ai 150 anni dell’Unità d’Italia, che lo stesso artista ha voluto fosse destinata alla fruizione pubblica in uno spazio aperto. «Cagliari ritrova la sua passeggiata sul lungomare», il commento di Domenico Bagalà, presidente dell’Autorità di sistema portuale Mare di Sardegna. «Un luogo che torna a essere spazio di incontro, socialità, sport e cultura».

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