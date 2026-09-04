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Selargius.
05 settembre 2026 alle 01:14

La buca in via San Paolo compie due anni 

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L’ennesima buca “dimenticata” da due anni, con tanto di transenne che indicano un ostacolo lungo la strada. È la fotografia del tratto di via San Paolo, a Selargius, da tempo segnalato dai residenti e dagli automobilisti. Comunicazioni indirizzate ai vertici del Municipio, seguite dalla denuncia sui social: «Questa è la situazione da due anni, e sinora non si è visto ancora nessuno per riparare la buca».

Il sindaco Gigi Concu ha replicato così: «Comprendiamo il disagio e le giuste lamentele, ma l’intervento non può essere fatto dal Comune che si è immediatamente attivato per mettere in sicurezza l’area e per segnalare ripetutamente il problema al gestore della rete», dice riferendosi ad Abbanoa.Stesso scenario in via Mosca a via Vienna, sino a via Salvemini, via Firenze e alcune strade di Su Planu: buche e cedimenti legati a guasti nei sottoservizi, mattonelle dei marciapiedi sconnesse, scavi iniziati e “dimenticati” dalle imprese.

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