La biblioteca compra i libri, la scelta dei titoli è degli utenti 

Anche quest’anno il ministero della Cultura ha rinnovato il sostegno alle biblioteche. Tra le finanziate anche quella di Gonnosnò, con circa 15mila euro. Con questa cifra, la struttura vuole arricchire il suo patrimonio librario. A questo proposito ha pubblicato un avviso rivolto agli utenti per invitarli a suggerire i titoli delle opere da inserire negli scaffali.
Un modo per coinvolgere attivamente i cittadini sulla scelta dei nuovi libri da acquistare, che possono essere rivolti a tutte le età e utili alla comunità. Per poter segnalare un titolo basterà contattare la Biblioteca comunale via e-mail, telefonicamente o di persona agli orari di apertura. ( g. pa. )
