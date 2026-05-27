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Trinità d’Agultu.
28 maggio 2026 alle 00:07

La barca si schiantò per un malore 

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Per la Procura di Tempio il caso del Garupa è chiuso, c’è la richiesta di archiviazione del fascicolo sul naufragio che il 25 gennaio dell’anno scorso è costato la vita al pensionato genovese Maurizio Rossi e al ristoratore sassarese Lillo Satta. Le indagini dicono che il peschereccio Garupa, forse per un malore della persona che era il plancia di comando, era su una rotta non corretta e si è schiantato a forte velocità contro la scogliera di Li Canneddi (Isola Rossa, Trinità d’Agultu). Non ci sono altri elementi per mettere in discussione la ricostruzione dei consulenti del pubblico ministero. La consulenza medico legale è stata determinante per confermare, seppure direttamente, la violenza dell’impatto sulla scogliera. Il pensionato Maurizio Rossi potrebbe avere perso il controllo della sua imbarcazione per un malore. Le indagini sono state effettuate dalla Capitaneria di Porto di Porto Torres. L’avvocato Gabriele Satta, legale della famiglia di Lillo Satta, aveva chiesto e ottenuto alcune attività tecniche.

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