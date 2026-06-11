La 131 Dcn chiusa per un incendio 

Per oltre un’ora si è temuto il peggio ieri pomeriggio quando le fiamme partite da una cunetta hanno lambito la carreggiata della strada statale 131 Dcn all’altezza del chilometro 100, in località Oreo, nel territorio di Siniscola, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi e la temporanea interruzione del traffico in entrambe le direzioni. L’incendio è divampato ai bordi della statale 125 e, sospinto dal vento e dalle alte temperature, si è rapidamente propagato nella vegetazione a ridosso della superstrada, destando preoccupazione tra gli automobilisti in transito. Sul posto sono intervenute le squadre antincendio e i mezzi di soccorso impegnati nelle operazioni di contenimento e spegnimento del rogo.

A supporto delle attività da terra è stato impiegato anche un elicottero, che ha effettuando diversi lanci d’acqua sulla zona interessata, per evitare l’ulteriore avanzata delle fiamme praticamente non distante dall’area devastata da un grande rogo un paio di anni fa.

Presenti anche le forze dell’ordine, con la polizia e i carabinieri che hanno gestito la viabilità costringendo gli automobilisti a tornare indietro e utilizzare percorsi alternativi, e garantendo la sicurezza nell’area. Per consentire l’intervento dei soccorritori, il traffico è stato temporaneamente bloccato per oltre un’ora con inevitabili rallentamenti e disagi alla circolazione.

Restano ancora da accertare le cause che hanno innescato l’incendio, se si sia trattato di un rogo accidentale o volontario. Saranno gli accertamenti avviati a fare luce sulle cause del rogo.

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