Kaddari in pista sui 200: obiettivo la semifinale 

Anche la Sardegna scende in pista oggi, con Dalia Kaddari, all'Alexander Stadium di Birmingham per la terza giornata dei campionati europei di atletica leggera. La velocista quartese, già cinque volte campionessa italiana dei 200 metri e detentrice di un personale di 22"64, sarà ai blocchi di partenza nella settima corsia della terza batteria della “sua” specialità alle 12.54 italiane. Tra le avversarie vanta il miglior personal best ma in tre hanno corso meglio di lei quest’anno: occhio alla polacca Wiktoria Gajosz. Il suo 23”19 di fine luglio a Elmas colloca la poliziotta sarda al 32° posto del ranking europeo.

Le modalità di accesso al secondo turno, già ampiamente criticate, prevedono che a passare il turno e approdare in semifinale (sempre oggi alle 21.20) siano le atlete che otterranno i primi 12 tempi, indipendentemente dalla posizione raggiunta nella batteria. Alle semifinali risultano già qualificate le prime 12 atlete iscritte secondo il ranking stagionale europeo. La finale è in programma per domani alle 22.50.

Sabato Agrusti e Patta

La “rappresentativa isolana” a questa edizione degli Europei sarà completata sabato dal marciatore sassarese Andrea Agrusti (in gara alle 8.30 nella maratona, specialità al debutto quest'anno) e dall'oristanese Lorenzo Patta, considerato l'unico assieme a Marcell Jacobs (infortuni a parte) ad avere la certezza del posto nella staffetta 4x100.



RIPRODUZIONE RISERVATA