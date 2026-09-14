Istituto ristrutturato, l’anno scolastico inizia in sicurezza 

Scuola secondaria di primo grado, ultimati i lavori di riqualificazione. A Sanluri, la prima campanella del nuovo anno scolastico lunedì ha accolto gli alunni nel caseggiato di via Carlo Felice in locali adeguati, sicuri e confortevoli. Con un finanziamento di 200mila euro del Pnnr sono state risolte diverse criticità nei due piani dell’edificio, in particolare il rifacimento di tre blocchi di servizi igienici, uno da anni inutilizzabile, sfruttato solamente per ripostiglio. Rimessi a nuovo gli impianti idrici, ristrutturata la pavimentazione, sostituiti i sanitari, cambiate le porte. «Abbiamo sfruttato i fondi arrivati in extremis», ricorda il sindaco, Alberto Urpi, «avendo come priorità il benessere dei nostri studenti che trascorrono a scuola una parte importante della giornata. Creare ambienti confortevoli in cui sentirsi a proprio agio è il primo passo. Inoltre – aggiunge - durante le vacanze estive gli operai comunali hanno provveduto a rimettere a nuovo anche l’esterno dell’edificio, ogni angolo sistemato e pronto per la realizzazione del prato verde». La promessa è quella di completare gli interventi nella scuola primaria di via Giovanni XXIII, dove lo scorso anno si è verificato un cedimento strutturale che ha obbligato a chiudere alcune aule e trasferire gli studenti. Gli alunni potranno tornare tra i banchi del plesso scolastico, sicuro e confortevole.

RIPRODUZIONE RISERVATA