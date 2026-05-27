Ispettorato forestale, nuova sede 

Una nuova sede per l’Ispettorato Forestale di Lanusei. La Giunta regionale ha approvato, nell’ambito di una manovra di variazione finanziaria da 750 milioni di euro, uno stanziamento di 1,8 milioni destinato all’acquisto di una struttura, che verrà individuata attraverso una manifestazione di interesse. Sarà una procedura a evidenza pubblica a stabilire quale edificio abbia i criteri adeguati alle esigenze della Forestale.

L’ipotesi

Da una prima cernita ufficiosa, la struttura che un tempo ospitava le suore domenicane, in viale Europa, si presterebbe a ospitare personale e mezzi del Corpo attualmente ospitati nei locali ex Enaip dopo un breve periodo di stanza a Gennauara. «Si tratta di un risultato importante, che segna la fine di un percorso lungo e paziente. L’Ispettorato – ha detto il sindaco di Lanusei, Davide Burchi – è uno dei sette servizi territoriali ripartimentali della Sardegna e svolge un ruolo fondamentale per il nostro territorio: tutela boschi, beni silvo-pastorali, parchi e aree naturalistiche, coordina la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, presidia la vigilanza ambientale e collabora alle attività di protezione civile. Un presidio insostituibile per l’Ogliastra, terra di grandi foreste e di straordinaria biodiversità». L’obiettivo conseguito arriva al culmine di un percorso avviato tempo fa. Il Comune – ha aggiunto il primo cittadino – ha seguito e sostenuto l’obiettivo con continuità dal 2023, lavorando fianco a fianco con la struttura regionale attraverso diverse ipotesi, rimodulazioni e approfondimenti tecnici. Un percorso che ha visto il susseguirsi di tre comandanti, Monaci, Chessa e oggi Frau, e che è arrivato a compimento grazie a un lavoro collettivo, istituzionale e determinato.

Mancano ancora i passaggi formali di ratifica da parte del Consiglio regionale, ma le risorse sono previste e disponibili: la notizia è concreta. «Lanusei – ha concluso Burchi, che ha ringraziato i vertici della maggioranza regionale con il loro staff e il comandante regionale della Forestale, Gianluca Cocco – non può rinunciare al suo ruolo guida nell’Ogliastra. Rafforzare la presenza di una struttura regionale così strategica nella nostra città significa investire nel futuro del territorio, nella sua sicurezza ambientale e nella sua identità». (ro. se.)

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