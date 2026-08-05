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Uta
06 agosto 2026 alle 00:24

Is Prunixeddas, lavori nel vicolo che si allaga 

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Il Comune di Uta ha approvato i lavori dell’asfalto di vico ottavo di Is Prunixeddas. Per il cantiere verranno spesi 100mila euro. I cittadini sono soddisfatti, visto che da anni chiedono l’asfalto nella viuzza che crea difficoltà soprattutto nel periodo del maltempo. Una situazione per la quale per anni, a causa dei disagi, era stata chiesta al Comune la sistemazione della strada.

Da più di vent’anni i cittadini affrontano difficoltà a causa della strada non asfaltata che, soprattutto in inverno con le piogge, non consente di uscire da casa a causa delle buche che si riempiono d’acqua senza nessuno sbocco e a causa della strada allagata. E ancora: i bambini non possono andare a scuola se i genitori non li accompagnano in auto.

Per il sindaco Paolo Angioni «vico ottavo di Is Prunixeddas è famoso perché in inverno è impraticabile e da troppi anni non è stata messa in sicurezza». E aggiunge: «Ora possiamo sistemare la strada che da anni attendeva di essere asfaltata». (l. e.)

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