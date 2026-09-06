Investe un cane, motociclista grave 

Due feriti, uno grave, il traffico bloccato per oltre un’ora: questo il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella tarda mattinata di ieri sulla statale 131, al km 137, vicino a Borore. Coinvolti un motociclista e la passeggera (una coppia di spagnoli) che in sella al loro mezzo stavano percorrendo la Carlo Felice tra Borore e Norbello. La donna è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Nuoro. le sue condizioni non sarebbero gravi. Più serie le condizioni dell’uomo trasportato in elicottero al Santissima Annunziata di Sassari. Ha riportato un trauma toracico e fratture multiple ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Resta l’apprensione per le sue condizioni.

L’intervento

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, con il personale del 118, sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, quindi i vigili del fuoco del distaccamento di Macomer e il personale dell'Anas, oltre ai carabinieri della compagnia di Macomer. A causare l'incidente sarebbe stato un cane, che in quel momento ha attraversato la strada. il motociclista non è riuscito a schivarlo.

Sulla dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità stanno indagando gli agenti della polizia stradale. Mentre erano in atto i rilievi il traffico è stato deviato in strade secondarie. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco e anche gli operai dell'Anas, che hanno ripulito dai detriti quel tratto di strada, dove è anche atterrato l'elisoccorso, che ha trasportato il centauro all'ospedale di Sassari. Il traffico è tornato alla normalità già dal primo pomeriggio di ieri.

Apprensione

Si tratta dell'ennesimo incidente che si verifica in quel tratto di strada a causa di animali vaganti, tra cui cani, ma anche cavalli, mucche e soprattutto cinghiali. La carreggiata viene attraversata facilmente, poiché i guard-rail laterali non impediscono in nessuna maniera il passaggio di questi animali.

Sulla Carlo Felice resta il problema dell’agibilità della strada in caso di incidenti. La scorsa settimana, a causa del ribaltamento di un tir, la circolazione è rimasta paralizzata in entrambi i sensi di marcia rendendo necessaria la deviazione del traffico nel centro abitato di Macomer.

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