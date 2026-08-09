Intesa tra ospedali per i traumi ortopedici 

Asl Gallura e Mater Olbia hanno firmato un protocollo per la gestione integrata dei traumi ortopedici, una delle più frequenti emergenze estive. L'intesa consentirà alle Unità operative di Ortopedia e Traumatologia dei due ospedali cittadini di gestire la presa in carico di pazienti che hanno necessità di trattamenti chirurgici per specifiche tipologie di fratture. Il programma è già operativo. Il percorso per la gestione dei traumi ortopedici prevede una valutazione clinica iniziale al Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II, compresi gli accertamenti radiologici. Il medico ortopedico referente dell'Ospedale della Asl Gallura condividerà il caso clinico con il collega del Mater, trasmettendo in via telematica la documentazione e le immagini radiologiche. Il Mater Olbia comunicherà l'accettazione del paziente e si occuperà a quel punto della presa in carico ortopedica con esecuzione del trattamento chirurgico e della successiva gestione del decorso post-operatorio. «L'accordo ci consentirà di sfruttare le sinergie tra i due presidi per alzare il livello di assistenza all'utenza - sottolinea il direttore generale Asl Antonio Irione - ed è da considerare un vero punto di svolta per questo territorio». «La collaborazione tra i due presidi ospedalieri - aggiunge il dg del Mater D'Incecco Bayard de Volo - deve consolidarsi come un modello organizzativo stabile».

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